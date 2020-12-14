reus написав:

Реальная цена, та которую готов заплатить покупатель. Я точно не покупатель данного предложения. Я не профессиональный эксперт РН, чтобы заявлять, какая реальная цена на сегодня может быть. С учетом того, что и рынка как такового на сегодня нет, а есть немногочисленные продажи, то даже эксперту сложно определить реальную цену. Может продавцу повезти и найдется покупатель с деньгами, который не умеет адекватно оценивать риски и нужно что-то подобное, но скорее всего ему будет сложно продать за эти деньги. Я писал, что мне известны отдельные случаи, когда квартиры летом продавались практически по довоенным ценам, но это скорее исключения. Думаю, что -40% от довоенной цены подобных предложений у него есть шанс продать на сегодня.