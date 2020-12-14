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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10370103711037210373>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

  BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.

Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 28 жов, 2022 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

  vladimir07 написав:
  necovi4 написав:
  flyman написав:Купив за 61 продав за 58, а в февралі хотілка була 95.
Щоб продати, як пише Франт, "осетра прийшлось врізати на 40%".

Так и есть)))


А вы с какой отметки начали продавать пока за 58куе не продалась ?

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necovi4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:47

  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса


Если я правильно понял локацию, то там соседнее здание "Міністерство оборони України".
Вот прямо не верится, что кто-то в здравом уме не то что купит, но поселится в этом доме в текущей ситуации.
Вероятность попандоса слишком велика
ava121
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:03

  adeges написав:Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу

У Вас есть ремонт и цела квартира! Поэтому устройте в выходные снеково-алкогольную вечеринку при аромо-свечах. Может даже понравится ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:06

  stm написав:
  reus написав:Реальная цена, та которую готов заплатить покупатель. Я точно не покупатель данного предложения. Я не профессиональный эксперт РН, чтобы заявлять, какая реальная цена на сегодня может быть. С учетом того, что и рынка как такового на сегодня нет, а есть немногочисленные продажи, то даже эксперту сложно определить реальную цену. Может продавцу повезти и найдется покупатель с деньгами, который не умеет адекватно оценивать риски и нужно что-то подобное, но скорее всего ему будет сложно продать за эти деньги. Я писал, что мне известны отдельные случаи, когда квартиры летом продавались практически по довоенным ценам, но это скорее исключения. Думаю, что -40% от довоенной цены подобных предложений у него есть шанс продать на сегодня.

Там есть проблема которую не демонтировать 2,5 потолки...

квартира 135 метров и потолки 2,50 ???
Это получается там две квартиры, объединённые в одну, в постсоветском доме как у меня сейчас(1993года, красивый внешне, но контингент и потолки...И не только я так попал, сам министр с/х-ва пр-ва Лазаря жил в таком у нас доме, разве что в самом жирном центре), а не какой то новострой конца 90х с толстенными стенами красного кирпича и двумя соседями на этаже?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:08

  UA написав:
  барабашов написав:Вот знакомый продаёт
https://besplatka.ua/obyavlenie/prodazh ... 000-a61014
Тополиная 4-8
Покритикуйте
Можете и его набрать с пачкой авизо и промотивировать на сторону реуса

Там демонтажных работ на 10 000 у.е.

Согласен. Про Реуса уже просто промолчу. Думаю он и сам все понял.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  reus написав:
  Frant написав:Київ Фейслеса-Реуса не вірить, що до війни в укро-провінції ЗП 400 дол/міс була пристойним заробком.
"Страшно далєкі оні от нарота!"

Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць. Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.

Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Середня то така собі ефемерія, 1куо в місяць в Києві не проблема була заробляти, якщо не обмежуватися роботою касиром в умовних АТБ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:11

  adeges написав:Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу

Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:26

  airmax78 написав:
  adeges написав:Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.

Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами

Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу

Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание

Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
antey1969
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