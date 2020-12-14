RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10370103711037210373

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:33

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание

Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.

Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
airmax78
 
Повідомлень: 41173
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:37

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание

Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.

Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?

Она же кратно выросла, точно!
Максим, меньше, чем за 2-3 ляма прелесть отдавать никак нельзя. Ждите десять лет и обрящете.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11522
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 3442 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 10370103711037210373
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4900908
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (85)
29.10.2022 01:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.