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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 00:33
antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:37
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
Она же кратно выросла, точно!
Максим, меньше, чем за 2-3 ляма прелесть отдавать никак нельзя. Ждите десять лет и обрящете.
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