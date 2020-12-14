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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 00:33
antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:37
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
Она же кратно выросла, точно!
Максим, меньше, чем за 2-3 ляма прелесть отдавать никак нельзя. Ждите десять лет и обрящете.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 07:06
reus написав:
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
зміна з.п. 400уе на 1000 уе не є лайфчейнжінг джоб, тобто багатійом не зробит,
а здоров"я мона підірвати
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