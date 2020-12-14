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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 00:33
antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:37
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Точно!
Пока свет есть в квартире хотя бы 40 часов в неделю, заморачиваться не стоит и на прайсы КРЖН это никак особо повлиять не должно.
А интернет... Что интернет?
Общение с семьёй и друзьями - вот она, немеркнущая ценность. А для новостей и радиоприемника хватит с головой.
Как повлияли на стоимость киевской недвиги в 2007 году веерные отключения в середине 90х?
Она же кратно выросла, точно!
Максим, меньше, чем за 2-3 ляма прелесть отдавать никак нельзя. Ждите десять лет и обрящете.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 08:55
Приклади падіння вторинки?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:05
reus написав:
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Ну правильно, можливо краще за 600 баксів сидіти в комфортному офісі тріщати з дівками 8/40, ніж вкалувати як проклятий за 1000 баксів десь в полі в спеку?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:06
stm написав: adeges написав:
Не знаю как у кого, но по 6-8 часов без света и по 3-4 без интернета давит на психику и не дает забывать, что в стране война. И реально влияет на производительность труда. Просто опускаются руки. Думаю негативный экономический эффект для страны в целом тоже значительный.
Эффект на занятость и зарплаты очевидно негативный. Кржн ничего хорошего не ждет думаю. Половина от цен 2021 не за горами
Думаю что мой ремонт уже обогнал рыночную стоимость недвижимости с ним в придачу
У Вас есть ремонт и цела квартира! Поэтому устройте в выходные снеково-алкогольную вечеринку при аромо-свечах. Может даже понравится
Это вы из солнечной Италии советы раздаете?
airmax78 написав:Не вешать нос - это все настолько коаткосрочный во времени фактор, что на него вообще не стоит обращать внимание
Еще один
Востаннє редагувалось Ромасик
в Суб 29 жов, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:09
Frant написав:В офісі платили 400 дол щомісячно, а в полі - лише в сезон.
Середня річна ЗП в полі - була меньша, ніж в офісі.
Байки від Києва Реуса-Фейслеса(((
І це також, ще й можливо по білому
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:19
reus написав:
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця
, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати
у полі таке собі задоволення.
По легенді ж було
reus написав:
Я багато років був роботодавцем для робітників із сіл, забутих Богом. Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць.
Більш того, таких робітників було найти край важко, тобто був дефіцит кадрів. Так, що ваші теорії залиште для байок іншій аудиторії.
Тобто спочатку для 1 куе в селі треба просто не пиячити і мати руки, а потім ця легенда перетворюється в цілодобову тяжку фізичну роботу...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:23
Ромасик написав: reus написав:
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Ну правильно, можливо краще за 600 баксів сидіти в комфортному офісі тріщати з дівками 8/40, ніж вкалувати як проклятий за 1000 баксів десь в полі в спеку?
Вкалувати як проклятий в полі в спеку не було, а було
reus написав:Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 09:52
Investor_K написав:
Приклади падіння вторинки?
В гривне вторичка растет
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:01
UA написав: Investor_K написав:
Приклади падіння вторинки?
В гривне вторичка растет
Разве что виртуально.
Что мертво, умереть не может (С)
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