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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 10:17
Ромасик написав: reus написав:
BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села?
Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Ну правильно, можливо краще за 600 баксів сидіти в комфортному офісі тріщати з дівками 8/40, ніж вкалувати як проклятий за 1000 баксів десь в полі в спеку?
Життєве кредо: Дорожче грошей - тільки спокій. Красива табличка на дверях кабінету важливіше високої зарплати у полі.
- А як ви розслабляєтеся ?
- А ми й не напружуємося.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:18
Ви тут так нагнітаєте...
Що я, з своїх 90% бажання закрити свій дохлий бізнес, після війни - почну думати в протилежну сторону(як реанімувати його)
Хоча він після війни буде зовсім "гнилий" і його тягнути/витягувати - треба буде мати велиииииике бажання!
Але, першим ділом треба буде після війни зробити в смарті ремонт/запустити його в оренду - щоб капало 7К/міс, як з куща!©
або і більше
п.с.
Але є тематична гілка про бізнес))Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 29 жов, 2022 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:27
BIGor написав: Ромасик написав:
reu[quote="5501719:BIGor написав:Чого ж тоді кияни не мігрували в ці забиті села? Середня по Києву так і до 1 куе ніколи не доходила. Про дефіцит - давня байка, як відкрили безвіз - зразу 2 мільйони нікомунепотрібних дефіцитних робітників звалили збирать ябки.
ПС, зараз в провінції не забитій 200-300 уе хороша зарплата.
Тому, що це виснажлива фізична праця, та ще й з необхідними навиками і знаннями, це вам не штани протирати у теплому офісі. Впевнений, що більшість офісного планктону не змінило би своє тепле містечко на реальну виснажливу роботу, правда з іншою зарплатнею. У мене немає мети когось переконувати, а бо щось доводити. Ваша справа вважати інше. Я просто ділюся своїм досвідом. Навіть я продав рентабельний бізнес тому, що не захтів втрачати залишки свого здоров’я. Працювати практично цілодобово та інколи ночувати у полі таке собі задоволення.
Ну правильно, можливо краще за 600 баксів сидіти в комфортному офісі тріщати з дівками 8/40, ніж вкалувати як проклятий за 1000 баксів десь в полі в спеку?
Вкалувати як проклятий в полі в спеку не було, а було
reus написав:Якщо робітник не пиячив і був кваліфікованим спеціалістом, то легко заробляв більше 1куо на місяць.
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Ви на це мали звернути увагу!
Тут, напевно, мова йде про механіка/комбайнера/тракториста і т.п.
А просто "не пиячити" - це замало для 1куя на місяць в глухих селах...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:33
Ромасик написав:
Это вы из солнечной Италии советы раздаете?
Да, Ром, предатель. Только из другой страны. Правда езжу периодически в Киев, гендер позволяет. Каждый день на связи с подругами, братом и родными, поэтому понимаю усталость и, периодически, полную апатию. С апатией и нервной нестабильностью надо бороться. Жизни другой никто нам не даст, поэтому надо находить радости даже когда вокруг полный пиздец.
Кстати, Вы стабильны. Зашли вот недавно в подворотню и по делу и по маку. Всё гуд: Ваша нормальность среди хаоса
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Додано: Суб 29 жов, 2022 10:43
UA написав: Investor_K написав:
Приклади падіння вторинки?
В гривне вторичка растет
В долларах - вже впала на 1/4.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:11
stm написав: Ромасик написав:
Это вы из солнечной Италии советы раздаете?
Да, Ром, предатель. Только из другой страны. Правда езжу периодически в Киев, гендер позволяет. Каждый день на связи с подругами, братом и родными, поэтому понимаю усталость и, периодически, полную апатию. С апатией и нервной нестабильностью надо бороться. Жизни другой никто нам не даст, поэтому надо находить радости даже когда вокруг полный пиздец.
Кстати, Вы стабильны. Зашли вот недавно в подворотню и по делу и по маку. Всё гуд: Ваша нормальность среди хаоса
Спасибо, стм, за беспокойство, но я в психологической помощи не нуждаюсь. Adeges тоже писал исключительно в разрезе цен кржн.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:14
BIGor написав:
Тобто спочатку для 1 куе в селі треба просто не пиячити і мати руки, а потім ця легенда перетворюється в цілодобову тяжку фізичну роботу...
Для початку, щоб робітник отримав роботу з достойною зарплатнею він повинен бути кваліфікованим і не пиячити. А скільки він заробить, буде залежати від того як він буде працювати. У моїй компанії робітники працювали у три зміни по 8 годин, а я як керівник і засновник працював практично цілодобово, частенько ночував у полі, інакше мій бізнес не був би успішним. Більше 10-ти років я працював у такому режимі, заробив достатньо коштів й продав свій бізнес тому, що не захотів втрачати залишки свого здоров’я. Гроші інвестував в інший бізнес.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:35
reus
И что за бизнес?
Таких как €йр бить на взлёте?
Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет
В ликёроводочном криминала многовато
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Додано: Суб 29 жов, 2022 11:50
барабашов написав:reus
И что за бизнес?
Таких как €йр бить на взлёте?
Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет
В ликёроводочном криминала многовато
Я занимался бизнесом в сфере услуг. Продал и его. На сегодня есть небольшой бизнес в Европе. В Киеве, тоже есть чем заниматься, но доходы упали на 50% в гривне от довоенных. Конкретику не хочу писать т. к. не профильная тема. А Макса никто не бьет, я ему сделал предложение, которое он отверг сегодня, но завтра будет об этом жалеть, т. к. покупателей не будет. Если через 10 лет его квиточка уцелеет, то он, возможно, продаст за те деньги, которые он мечтает получить сегодня.
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