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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10372103731037410375

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:24

  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе).

Так Вам никто не запрещает фантазировать и менять хотелки, но от этого больше покупателей не появится. Негативные события этого месяца распугали оставшихся оленей. Зима будет тяжелой. Если вы думаете, что какой-то дизель-генератор поменяет ситуацию, то вы еще более наивны, чем я думал.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:34

  stm написав:Ромасик сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки :)

Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:35

  Frant написав:До того ж, робота сезонна. В сезон, можливо, раз чи два й заплатили деяким робітникам 1000 дол/міс.
Зимою - нуль, тому що роботи с/х немає. В середньому - добре,якщо буде 500 дол/міс.
Тому, Реус, не треба пхати ці байки.

У моїй компанії робітники активно не працювали 2-3міс на рік. За ці місяці + відпустка я теж платив з/п, але без бонусів. В середньому за рік зарплатня була вище 1куо на місяць. Якщо з/п була не ринкова, то інша компанія легко могла переманити робітника. Але ви теоретики, очевидно більше на цьому знаєтеся.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:37

  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

2куе, которые с вас собрали на генератор?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:38

  Ромасик написав:
  stm написав:Ромасик сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки :)

Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆

Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:43

  reus написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:Ромасик сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки :)

Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆

Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!


Последний олень на этой ветке был загнан в январе 2022 потратив весь ягель на бетон по ул.Жмеринской.
Больше я думаю успешных загонов нам еще долго не видать :lol:
Хомякоид
 
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