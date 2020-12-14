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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
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airmax78
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:24
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе).
Так Вам никто не запрещает фантазировать и менять хотелки, но от этого больше покупателей не появится. Негативные события этого месяца распугали оставшихся оленей. Зима будет тяжелой. Если вы думаете, что какой-то дизель-генератор поменяет ситуацию, то вы еще более наивны, чем я думал.
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:35
Frant написав:
До того ж, робота сезонна. В сезон, можливо, раз чи два й заплатили деяким робітникам 1000 дол/міс.
Зимою - нуль, тому що роботи с/х немає. В середньому - добре,якщо буде 500 дол/міс.
Тому, Реус, не треба пхати ці байки.
У моїй компанії робітники активно не працювали 2-3міс на рік. За ці місяці + відпустка я теж платив з/п, але без бонусів. В середньому за рік зарплатня була вище 1куо на місяць. Якщо з/п була не ринкова, то інша компанія легко могла переманити робітника. Але ви теоретики, очевидно більше на цьому знаєтеся.
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:37
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
2куе, которые с вас собрали на генератор?
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:38
Ромасик написав: stm написав:Ромасик
сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки
Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆
Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:43
reus написав: Ромасик написав: stm написав:Ромасик
сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки
Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆
Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!
Последний олень на этой ветке был загнан в январе 2022 потратив весь ягель на бетон по ул.Жмеринской.
Больше я думаю успешных загонов нам еще долго не видать
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Хомякоид
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_Klim
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