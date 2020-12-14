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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
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airmax78
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:24
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе).
Так Вам никто не запрещает фантазировать и менять хотелки, но от этого больше покупателей не появится. Негативные события этого месяца распугали оставшихся оленей. Зима будет тяжелой. Если вы думаете, что какой-то дизель-генератор поменяет ситуацию, то вы еще более наивны, чем я думал.
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:35
Frant написав:
До того ж, робота сезонна. В сезон, можливо, раз чи два й заплатили деяким робітникам 1000 дол/міс.
Зимою - нуль, тому що роботи с/х немає. В середньому - добре,якщо буде 500 дол/міс.
Тому, Реус, не треба пхати ці байки.
У моїй компанії робітники активно не працювали 2-3міс на рік. За ці місяці + відпустка я теж платив з/п, але без бонусів. В середньому за рік зарплатня була вище 1куо на місяць. Якщо з/п була не ринкова, то інша компанія легко могла переманити робітника. Але ви теоретики, очевидно більше на цьому знаєтеся.
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:37
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
2куе, которые с вас собрали на генератор?
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:38
Ромасик написав: stm написав:Ромасик
сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки
Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆
Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!
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reus
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:43
reus написав: Ромасик написав: stm написав:Ромасик
сейчас нет рынка КРЖН как такового. Есть отдельные сделки
Это у вас нет. А в ЯГ идут активные торги. ⬆⬆⬆
Да какие торги? Нарисовался один олень, и того хотят пустить в расход!
Последний олень на этой ветке был загнан в январе 2022 потратив весь ягель на бетон по ул.Жмеринской.
Больше я думаю успешных загонов нам еще долго не видать
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Хомякоид
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:28
Хомякоид написав:
Последний олень на этой ветке был загнан в январе 2022 потратив весь ягель на бетон по ул.Жмеринской.
Больше я думаю успешных загонов нам еще долго не видать
Поза сумнівом, оленя з рюкзаком зеленого ягелю як вид на декілька років занесено до Червоної книги. За останні місяці пару особин з нашого форумного пасовиська місцеві "евенки-чукчі" встигли поголити у Польщі і, підозрюю, в Австрії.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 29 жов, 2022 15:34
reus написав: барабашов написав:reus
И что за бизнес?
Таких как €йр бить на взлёте?
Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет
В ликёроводочном криминала многовато
Я занимался бизнесом в сфере услуг. Продал и его. На сегодня есть небольшой бизнес в Европе. В Киеве, тоже есть чем заниматься, но доходы упали на 50% в гривне от довоенных. Конкретику не хочу писать т. к. не профильная тема.
А Макса никто не бьет, я ему сделал предложение, которое он отверг сегодня, но завтра будет об этом жалеть, т. к. покупателей не будет. Если через 10 лет его квиточка уцелеет, то он, возможно, продаст за те деньги, которые он мечтает получить сегодня.
Так от є ж тематична гілка))Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Пишіть тут☝️🤗
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Додано: Суб 29 жов, 2022 15:44
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме.
У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
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BIGor
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