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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10374103751037610377>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме.
Це разово, а щомісяця?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:20

  stm написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора

Это бытовой дырчит сильно. Промышленный имеет звукоизоляцию и работает как обычный дизельный двигатель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:25

  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 29 жов, 2022 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Одні завмерли в очікуванні, інші не мають грошей: як працює ринок нерухомості в Києві
https://apostrophe.ua/ua/article/kyiv/i ... ieve/48690

Купівля/продаж - дна поки не досягли

попиту немає взагалі

Дна поки не досягли, а коли досягнемо - залежатиме від зимового періоду


А Макс все продовжує жити у вигаданому їм ілюзорному світі та продовжує фантазувати про вартість його квіточки.
Востаннє редагувалось reus в Суб 29 жов, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:53

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.

20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:07

  stm написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора

Да видел и слышал. Вполне могут поставить впритык к соседям ЯГ - простым смердам. Это же Украина - страна возможностей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:14

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.

20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.

К генератору можно будет подключить такой девайс:
https://youtu.be/xY7tF2IXyE0
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:14

  reus написав:
  барабашов написав:reus
И что за бизнес?
Таких как €йр бить на взлёте?
Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет
В ликёроводочном криминала многовато

Я занимался бизнесом в сфере услуг. Продал и его. На сегодня есть небольшой бизнес в Европе. В Киеве, тоже есть чем заниматься, но доходы упали на 50% в гривне от довоенных. Конкретику не хочу писать т. к. не профильная тема. А Макса никто не бьет, я ему сделал предложение, которое он отверг сегодня, но завтра будет об этом жалеть, т. к. покупателей не будет. Если через 10 лет его квиточка уцелеет, то он, возможно, продаст за те деньги, которые он мечтает получить сегодня.

А що за бізнес в Європі? Можете в двух словах на профільній гілці?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:20

  BIGor написав:А що за бізнес в Європі? Можете в двух словах на профільній гілці?

Послуги
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