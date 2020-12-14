reus написав:

барабашов написав: reus

И что за бизнес?

Таких как €йр бить на взлёте?

Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет

В ликёроводочном криминала многовато И что за бизнес?Таких как €йр бить на взлёте?Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нетВ ликёроводочном криминала многовато

Я занимался бизнесом в сфере услуг. Продал и его. На сегодня есть небольшой бизнес в Европе. В Киеве, тоже есть чем заниматься, но доходы упали на 50% в гривне от довоенных. Конкретику не хочу писать т. к. не профильная тема. А Макса никто не бьет, я ему сделал предложение, которое он отверг сегодня, но завтра будет об этом жалеть, т. к. покупателей не будет. Если через 10 лет его квиточка уцелеет, то он, возможно, продаст за те деньги, которые он мечтает получить сегодня.