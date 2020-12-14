Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора
airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме.
airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора
Это бытовой дырчит сильно. Промышленный имеет звукоизоляцию и работает как обычный дизельный двигатель.
airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
Это шутка, Бигор, Вы явно не видели и не слышали работу дизель-генератора
Да видел и слышал. Вполне могут поставить впритык к соседям ЯГ - простым смердам. Это же Украина - страна возможностей.
барабашов написав:reus И что за бизнес? Таких как €йр бить на взлёте? Мой опыт показывает что если не во власти, то с 14года лучше харчей бизнеса нет В ликёроводочном криминала многовато
Я занимался бизнесом в сфере услуг. Продал и его. На сегодня есть небольшой бизнес в Европе. В Киеве, тоже есть чем заниматься, но доходы упали на 50% в гривне от довоенных. Конкретику не хочу писать т. к. не профильная тема. А Макса никто не бьет, я ему сделал предложение, которое он отверг сегодня, но завтра будет об этом жалеть, т. к. покупателей не будет. Если через 10 лет его квиточка уцелеет, то он, возможно, продаст за те деньги, которые он мечтает получить сегодня.
А що за бізнес в Європі? Можете в двух словах на профільній гілці?