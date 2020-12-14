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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10374103751037610377

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:21

  reus написав:Одні завмерли в очікуванні, інші не мають грошей: як працює ринок нерухомості в Києві
https://apostrophe.ua/ua/article/kyiv/i ... ieve/48690

Купівля/продаж - дна поки не досягли

попиту немає взагалі

Попит є завжди, але можливості людей не відповідають "хотєлкам" продавців. А платоспроможні всі виїхали в Монако та Відень. От і маємо патову ситуацію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
1л = до 5квт
1 квт = 10 грн за топливо + амортизация генератора, ТО
antey1969 написав:20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.


А как квартирные счетчики подключить к этому добру? Может только общедомовые потребности? Если это вообще согласовано с ахметками.
Ромасик
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