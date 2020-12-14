|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:21
Попит є завжди, але можливості людей не відповідають "хотєлкам" продавців. А платоспроможні всі виїхали в Монако та Відень. От і маємо патову ситуацію.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6821
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 1451 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:30
airmax78 написав: Faceless написав:
Це разово, а щомісяця?
Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
1л = до 5квт
1 квт = 10 грн за топливо + амортизация генератора, ТО
antey1969 написав:20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.
А как квартирные счетчики подключить к этому добру? Может только общедомовые потребности? Если это вообще согласовано с ахметками.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5309
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:00
antey1969 написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Це разово, а щомісяця?
Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.
Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41178
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:15
airmax78 написав:
Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.
Для того чтобы у Вас появился хоть мизерный шанс продать вашу квиточку, то придумайте еще, что ваш дом скинулся на собственное ПВО и в вашу квартиру точно не попадет ракета/дрон, и дому не нужен водопровод, т.к. имеется своя скважина, и без городской канализации тоже можно обойтись потому, что имеется большой септик. Может какой-то непуганый и наивный олень поверит вашим сказкам.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3907
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:19
Успіх написав:
Ви тут так нагнітаєте...
Що я, з своїх 90% бажання закрити свій дохлий бізнес, після війни - почну думати в протилежну сторону(як реанімувати його)
Хоча він після війни буде зовсім "гнилий" і його тягнути/витягувати - треба буде мати велиииииике бажання!
Але, першим ділом треба буде після війни зробити в смарті ремонт/запустити його в оренду - щоб капало 7К/міс, як з куща!©
або і більше
п.с.
Але є тематична гілка про бізнес))Бізнес Долярчика/Успіха - поради
моїх 5 копійок:
вкладіть гроші в активи, які приносять кешфло, а самі заведіть ютуб канал, телеграм канал, пишіть книжки і продавайте їх, одним словом кайфуйте ... думаю пасивного доходу вистачить, а потім він почне генеритися онлайн, якщо прикладе зусиль і креативу та наполегливості... а підпалити пердаки ви вмієте (зацепити емоцію)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29789
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:21
reus написав: BIGor написав:
Тобто спочатку для 1 куе в селі треба просто не пиячити і мати руки, а потім ця легенда перетворюється в цілодобову тяжку фізичну роботу...
Для початку, щоб робітник отримав роботу з достойною зарплатнею він повинен бути кваліфікованим і не пиячити. А скільки він заробить, буде залежати від того як він буде працювати. У моїй компанії робітники працювали у три зміни по 8 годин, а я як керівник і засновник працював практично цілодобово, частенько ночував у полі, інакше мій бізнес не був би успішним. Більше 10-ти років я працював у такому режимі, заробив достатньо коштів й продав свій бізнес тому, що не захотів втрачати залишки свого здоров’я. Гроші інвестував в інший бізнес.
Кінь працював в колгоспі найбільше, але мільйонером так і не став
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29789
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:26
reus написав: airmax78 написав:
Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.
Для того чтобы у Вас появился хоть мизерный шанс продать вашу квиточку, то придумайте еще, что ваш дом скинулся на собственное ПВО и в вашу квартиру точно не попадет ракета/дрон, и дому не нужен водопровод, т.к. имеется своя скважина, и без городской канализации тоже можно обойтись потому, что имеется большой септик. Может какой-то непуганый и наивный олень поверит вашим сказкам.
Так и инет нуна от Маска раздавать...
Так мож таки лучше переехать куда в домик 80 кв.м на хуторке рядом с дубовой рощей по обуховской трассе с таким то коленкором
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3280
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Суб 29 жов, 2022 20:47
airmax78 написав:
Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.
Генератор у вас может быть только на электрочайник и зарядки для телефонов в паркинге.
Обманщик
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7286
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1670 раз.
- Подякували: 2006 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23173
|13815960
|
|
|1111
|4900986
|
|
|3
|4619
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|