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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10374103751037610377

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:21

  reus написав:Одні завмерли в очікуванні, інші не мають грошей: як працює ринок нерухомості в Києві
https://apostrophe.ua/ua/article/kyiv/i ... ieve/48690

Купівля/продаж - дна поки не досягли

попиту немає взагалі

Попит є завжди, але можливості людей не відповідають "хотєлкам" продавців. А платоспроможні всі виїхали в Монако та Відень. От і маємо патову ситуацію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
1л = до 5квт
1 квт = 10 грн за топливо + амортизация генератора, ТО
antey1969 написав:20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.


А как квартирные счетчики подключить к этому добру? Может только общедомовые потребности? Если это вообще согласовано с ахметками.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:00

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.

20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.

Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:15

  airmax78 написав:Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.

Для того чтобы у Вас появился хоть мизерный шанс продать вашу квиточку, то придумайте еще, что ваш дом скинулся на собственное ПВО и в вашу квартиру точно не попадет ракета/дрон, и дому не нужен водопровод, т.к. имеется своя скважина, и без городской канализации тоже можно обойтись потому, что имеется большой септик. Может какой-то непуганый и наивный олень поверит вашим сказкам.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:19

  Успіх написав:Ви тут так нагнітаєте...
Що я, з своїх 90% бажання закрити свій дохлий бізнес, після війни - почну думати в протилежну сторону(як реанімувати його) :shock:
Хоча він після війни буде зовсім "гнилий" і його тягнути/витягувати - треба буде мати велиииииике бажання!

Але, першим ділом треба буде після війни зробити в смарті ремонт/запустити його в оренду - щоб капало 7К/міс, як з куща!© :mrgreen: або і більше :mrgreen:

п.с.
Але є тематична гілка про бізнес))
Бізнес Долярчика/Успіха - поради

моїх 5 копійок:
вкладіть гроші в активи, які приносять кешфло, а самі заведіть ютуб канал, телеграм канал, пишіть книжки і продавайте їх, одним словом кайфуйте ... думаю пасивного доходу вистачить, а потім він почне генеритися онлайн, якщо прикладе зусиль і креативу та наполегливості... а підпалити пердаки ви вмієте (зацепити емоцію)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:21

  reus написав:
  BIGor написав:Тобто спочатку для 1 куе в селі треба просто не пиячити і мати руки, а потім ця легенда перетворюється в цілодобову тяжку фізичну роботу...

Для початку, щоб робітник отримав роботу з достойною зарплатнею він повинен бути кваліфікованим і не пиячити. А скільки він заробить, буде залежати від того як він буде працювати. У моїй компанії робітники працювали у три зміни по 8 годин, а я як керівник і засновник працював практично цілодобово, частенько ночував у полі, інакше мій бізнес не був би успішним. Більше 10-ти років я працював у такому режимі, заробив достатньо коштів й продав свій бізнес тому, що не захотів втрачати залишки свого здоров’я. Гроші інвестував в інший бізнес.

Кінь працював в колгоспі найбільше, але мільйонером так і не став
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.

Для того чтобы у Вас появился хоть мизерный шанс продать вашу квиточку, то придумайте еще, что ваш дом скинулся на собственное ПВО и в вашу квартиру точно не попадет ракета/дрон, и дому не нужен водопровод, т.к. имеется своя скважина, и без городской канализации тоже можно обойтись потому, что имеется большой септик. Может какой-то непуганый и наивный олень поверит вашим сказкам.

Так и инет нуна от Маска раздавать...
Так мож таки лучше переехать куда в домик 80 кв.м на хуторке рядом с дубовой рощей по обуховской трассе с таким то коленкором :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:47

  airmax78 написав:Реус, квитка с понедельника добавляет в цене 2куе. Мы ставим дизель-генератор в доме. У меня в квартире всегда будет электричество и вода (если будет давление в магистральном водопроводе). Так что сорян, но уже 352 куе.

Генератор у вас может быть только на электрочайник и зарядки для телефонов в паркинге.
Обманщик :mrgreen:
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