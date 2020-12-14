Додано: Суб 29 жов, 2022 20:00

antey1969 написав: airmax78 написав: Faceless написав: Це разово, а щомісяця? Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити. Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.

20 л/час - примерно 100-киловаттник.

На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.

Но и это тоже хорошо. 20 л/час - примерно 100-киловаттник.На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.Но и это тоже хорошо.

Если честно, то 35л. Не хотел пугать. 120 кВт. И подключены к нему будут далеко не все квартиры. Ну там еще масса технических подробностей от размещения до подключения. Но это не тема ветки. Для меня главное чтобы Реус был в тепле, с водой, в светлой квартире и с интернетом. Ну и чтобы не скакал по лесенке (но это если получится лифт подключить). Человек покупающий квартиру в Киеве за такие деньги не должен испытывать никаких неудобств. Ноу меттер вот.