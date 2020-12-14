rjkz написав:
Максим, вы серьезно думаете, что ващи ТЕКУЩИЕ расходы имеют какое-то отношение к РЫНОЧНОЙ цене ?
Давайте вы у меня купите Ылитный АППС, но с условием оплаты ВСЕХ расходов, которые были за 20 лет. Как-то - скидывание на ремонт в подъезде, платежи консьержам, текущие ремонты и улучщения. Заодно можно и платежи по комунали прицепить.
Если вы как обычно не стебетесь, то вы точно оторванный от жизни фантазер.
Это я стараюсь дипломатично выражаться.
Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.
К чему я это написал?
Очень нечасто 350 куе держат люди, которые не умеют считать деньги или не умеют ими распоряжаться. Ипотеки на 350 куе в Украине тоже врядли найдется.
И на единицы таких идиотов тысячи квартир на КРЖН. Почему вы думаете, что вы первый в очереди за идиотами?
В догонку.
350 куе - это вполне играющая сумма на НЙРЖН.
Например можно взять 2 бедрум в Трамп Виллидж на Кони Айленде.
Это одно из немногого качественного жилья в НЙ.
Подземные паркинги, своя территория с детскими площадками, газоны, ЖБ перекрытия и кирпичные стены, хорошие МОПы, ландри в каждом билдинге, жим, если повезет, то с видом на Атлантический океан и в пешей (5-10 минут, в зависимости от дома) до пляжа.
И планировки там отличные, а за +/-400 куе можно взять с двумя санузлами.
И это примерно 1200 сквфитов, то есть, около 130 м2. И балконы, что для НЙ редкость.
Вот скажите, зачем человеку покупать за 350 под ракетными ударами в Киеве и последствиями послевоенного восстановления, а не под защитой реально первой армии мира (при всем уважении и восхищении ЗСУ), в стране с первой экономикой мира, которую от раши отделяют океаны, в городе, который является экономическим центром этой страны?
Максим, вы вгатили много денег в квартиру, но ошиблись с локацией и не учли (и продолжаете не учитывать) риски.
Предложение Реуса - это очень щедро как для прагматичного человека.
Больше вам может предложить только ...скажем так, ЛОХ или идиот.
И лохов и идиотов много, но среди них единицы с 350 куе.
Как вы собираетесь их искать? На этом форуме? Вы такого мнения о форумчанах?
На месте Реуса, я-бы уже писал заявление в полицию, о попытке мошенничества с целью втюхать "куклу" по цене хорощей квартиры в НЙ.
ЗЫ: Попробуйте дождаться конца войны и когда вам прикажут вернуться, продавайте за 350. Тоже будет шансов немного, но явно больше.
Будете жить в безопасном Киеве, куда ОБЯЗАЛИСЬ перед форумом вернуться, продадите квартиру мечты чтобы....ЧТО?