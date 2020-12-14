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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10375103761037710378

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 07:24

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме.


Максим, вы серьезно думаете, что ващи ТЕКУЩИЕ расходы имеют какое-то отношение к РЫНОЧНОЙ цене ?
Давайте вы у меня купите Ылитный АППС, но с условием оплаты ВСЕХ расходов, которые были за 20 лет. Как-то - скидывание на ремонт в подъезде, платежи консьержам, текущие ремонты и улучщения. Заодно можно и платежи по комунали прицепить.
Если вы как обычно не стебетесь, то вы точно оторванный от жизни фантазер.
Это я стараюсь дипломатично выражаться.
Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.
К чему я это написал?
Очень нечасто 350 куе держат люди, которые не умеют считать деньги или не умеют ими распоряжаться. Ипотеки на 350 куе в Украине тоже врядли найдется.
И на единицы таких идиотов тысячи квартир на КРЖН. Почему вы думаете, что вы первый в очереди за идиотами?


В догонку.
350 куе - это вполне играющая сумма на НЙРЖН.
Например можно взять 2 бедрум в Трамп Виллидж на Кони Айленде.
Это одно из немногого качественного жилья в НЙ.
Подземные паркинги, своя территория с детскими площадками, газоны, ЖБ перекрытия и кирпичные стены, хорошие МОПы, ландри в каждом билдинге, жим, если повезет, то с видом на Атлантический океан и в пешей (5-10 минут, в зависимости от дома) до пляжа.
И планировки там отличные, а за +/-400 куе можно взять с двумя санузлами.
И это примерно 1200 сквфитов, то есть, около 130 м2. И балконы, что для НЙ редкость.
Вот скажите, зачем человеку покупать за 350 под ракетными ударами в Киеве и последствиями послевоенного восстановления, а не под защитой реально первой армии мира (при всем уважении и восхищении ЗСУ), в стране с первой экономикой мира, которую от раши отделяют океаны, в городе, который является экономическим центром этой страны?
Максим, вы вгатили много денег в квартиру, но ошиблись с локацией и не учли (и продолжаете не учитывать) риски.
Предложение Реуса - это очень щедро как для прагматичного человека.
Больше вам может предложить только ...скажем так, ЛОХ или идиот.
И лохов и идиотов много, но среди них единицы с 350 куе.
Как вы собираетесь их искать? На этом форуме? Вы такого мнения о форумчанах?
На месте Реуса, я-бы уже писал заявление в полицию, о попытке мошенничества с целью втюхать "куклу" по цене хорощей квартиры в НЙ. :mrgreen:
ЗЫ: Попробуйте дождаться конца войны и когда вам прикажут вернуться, продавайте за 350. Тоже будет шансов немного, но явно больше.
Будете жить в безопасном Киеве, куда ОБЯЗАЛИСЬ перед форумом вернуться, продадите квартиру мечты чтобы....ЧТО? :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 10375103761037710378
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