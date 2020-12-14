Додано: Нед 30 жов, 2022 07:24

rjkz написав: airmax78 написав: BIGor написав: А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет? А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?

Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме. Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме.



Максим, вы серьезно думаете, что ващи ТЕКУЩИЕ расходы имеют какое-то отношение к РЫНОЧНОЙ цене ?

Давайте вы у меня купите Ылитный АППС, но с условием оплаты ВСЕХ расходов, которые были за 20 лет. Как-то - скидывание на ремонт в подъезде, платежи консьержам, текущие ремонты и улучщения. Заодно можно и платежи по комунали прицепить.

Если вы как обычно не стебетесь, то вы точно оторванный от жизни фантазер.

Это я стараюсь дипломатично выражаться.

Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.

Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.

К чему я это написал?

Очень нечасто 350 куе держат люди, которые не умеют считать деньги или не умеют ими распоряжаться. Ипотеки на 350 куе в Украине тоже врядли найдется.

И на единицы таких идиотов тысячи квартир на КРЖН. Почему вы думаете, что вы первый в очереди за идиотами? Максим, вы серьезно думаете, что ващи ТЕКУЩИЕ расходы имеют какое-то отношение к РЫНОЧНОЙ цене ?Давайте вы у меня купите Ылитный АППС, но с условием оплаты ВСЕХ расходов, которые были за 20 лет. Как-то - скидывание на ремонт в подъезде, платежи консьержам, текущие ремонты и улучщения. Заодно можно и платежи по комунали прицепить.Если вы как обычно не стебетесь, то вы точно оторванный от жизни фантазер.Это я стараюсь дипломатично выражаться.Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.К чему я это написал?Очень нечасто 350 куе держат люди, которые не умеют считать деньги или не умеют ими распоряжаться. Ипотеки на 350 куе в Украине тоже врядли найдется.И на единицы таких идиотов тысячи квартир на КРЖН. Почему вы думаете, что вы первый в очереди за идиотами?

В догонку.350 куе - это вполне играющая сумма на НЙРЖН.Например можно взять 2 бедрум в Трамп Виллидж на Кони Айленде.Это одно из немногого качественного жилья в НЙ.Подземные паркинги, своя территория с детскими площадками, газоны, ЖБ перекрытия и кирпичные стены, хорошие МОПы, ландри в каждом билдинге, жим, если повезет, то с видом на Атлантический океан и в пешей (5-10 минут, в зависимости от дома) до пляжа.И планировки там отличные, а за +/-400 куе можно взять с двумя санузлами.И это примерно 1200 сквфитов, то есть, около 130 м2. И балконы, что для НЙ редкость.Вот скажите, зачем человеку покупать за 350 под ракетными ударами в Киеве и последствиями послевоенного восстановления, а не под защитой реально первой армии мира (при всем уважении и восхищении ЗСУ), в стране с первой экономикой мира, которую от раши отделяют океаны, в городе, который является экономическим центром этой страны?Максим, вы вгатили много денег в квартиру, но ошиблись с локацией и не учли (и продолжаете не учитывать) риски.Предложение Реуса - это очень щедро как для прагматичного человека.Больше вам может предложить только ...скажем так, ЛОХ или идиот.И лохов и идиотов много, но среди них единицы с 350 куе.Как вы собираетесь их искать? На этом форуме? Вы такого мнения о форумчанах?На месте Реуса, я-бы уже писал заявление в полицию, о попытке мошенничества с целью втюхать "куклу" по цене хорощей квартиры в НЙ.ЗЫ: Попробуйте дождаться конца войны и когда вам прикажут вернуться, продавайте за 350. Тоже будет шансов немного, но явно больше.Будете жить в безопасном Киеве, куда ОБЯЗАЛИСЬ перед форумом вернуться, продадите квартиру мечты чтобы....ЧТО?