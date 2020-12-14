Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:А сколько скидываетесь с квартиры? Доп. платежи за топливо в месяц примерно сколько выйдет?
Ну, если квитка на 2куе подоражала, соответственно, по 2 куе с квартиры. Там мощный генератор - на поддержание всех систем в доме.
Максим, вы серьезно думаете, что ващи ТЕКУЩИЕ расходы имеют какое-то отношение к РЫНОЧНОЙ цене ? Давайте вы у меня купите Ылитный АППС, но с условием оплаты ВСЕХ расходов, которые были за 20 лет. Как-то - скидывание на ремонт в подъезде, платежи консьержам, текущие ремонты и улучщения. Заодно можно и платежи по комунали прицепить. Если вы как обычно не стебетесь, то вы точно оторванный от жизни фантазер. Это я стараюсь дипломатично выражаться. Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць. Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина. К чему я это написал? Очень нечасто 350 куе держат люди, которые не умеют считать деньги или не умеют ими распоряжаться. Ипотеки на 350 куе в Украине тоже врядли найдется. И на единицы таких идиотов тысячи квартир на КРЖН. Почему вы думаете, что вы первый в очереди за идиотами?
В догонку. 350 куе - это вполне играющая сумма на НЙРЖН. Например можно взять 2 бедрум в Трамп Виллидж на Кони Айленде. Это одно из немногого качественного жилья в НЙ. Подземные паркинги, своя территория с детскими площадками, газоны, ЖБ перекрытия и кирпичные стены, хорошие МОПы, ландри в каждом билдинге, жим, если повезет, то с видом на Атлантический океан и в пешей (5-10 минут, в зависимости от дома) до пляжа. И планировки там отличные, а за +/-400 куе можно взять с двумя санузлами. И это примерно 1200 сквфитов, то есть, около 130 м2. И балконы, что для НЙ редкость. Вот скажите, зачем человеку покупать за 350 под ракетными ударами в Киеве и последствиями послевоенного восстановления, а не под защитой реально первой армии мира (при всем уважении и восхищении ЗСУ), в стране с первой экономикой мира, которую от раши отделяют океаны, в городе, который является экономическим центром этой страны? Максим, вы вгатили много денег в квартиру, но ошиблись с локацией и не учли (и продолжаете не учитывать) риски. Предложение Реуса - это очень щедро как для прагматичного человека. Больше вам может предложить только ...скажем так, ЛОХ или идиот. И лохов и идиотов много, но среди них единицы с 350 куе. Как вы собираетесь их искать? На этом форуме? Вы такого мнения о форумчанах? На месте Реуса, я-бы уже писал заявление в полицию, о попытке мошенничества с целью втюхать "куклу" по цене хорощей квартиры в НЙ. ЗЫ: Попробуйте дождаться конца войны и когда вам прикажут вернуться, продавайте за 350. Тоже будет шансов немного, но явно больше. Будете жить в безопасном Киеве, куда ОБЯЗАЛИСЬ перед форумом вернуться, продадите квартиру мечты чтобы....ЧТО?
rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.
Дна поки не досягли, а коли досягнемо - залежатиме від зимового періоду
А Макс все продовжує жити у вигаданому їм ілюзорному світі та продовжує фантазувати про вартість його квіточки.
Там згадується суттєве "покращення": Поза тим, 20 вересня Верховна рада ухвалила закон, що вносить зміни до Податкового кодексу стосовно операцій із нерухомим майном. Згідно з текстом законопроекту № 7683, забудовники та девелопери змушені використовувати касові апарати для таких операцій. На думку експерта, цей закон "помножить на нуль пул приватних інвесторів".
"Адже до цього сфера перебувала в сірому ринку, куди держава не втручалась. Приватні інвестори замінювали собою державу і банки. Вони фактично кредитували і інвестували забудовників. Це й було джерелом коштів для будівництва. У Європі цього давно немає, - коментує законопроект Денис Петров. - Банки були непричетні, бо в нас немає реєстрації первинних угод. Зараз її намагаються запровадити і оподатковувати. У процесі брали участь первинний інвестор, покупець та забудовник. Ніхто не знав про обсяг таких угод, окрім відділу продажів забудовника".
airmax78 написав:rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.
Ну-ну-ну, ну вы хватили. СЩА = это уже не про современность и демокаратию? Не паясничайте. Я желаю Украине всего самого что ни на есть лучшего. И победить в войне и стать демократической страной и вступить в ЕС и НАТО. И верю что это будет. И даже не в далеком будущем. Но есть и объективные обстоятельства, которые никуда не денешь. А именно - неудачная локация с террористом сверху. И ПОЛНАЯ победа Украины в войне - развал ращи на удельные княжества. И чтобы "в первых действительно демократических выборах в Москавеле во второй тур выщли Фейгин и Арестович". Но это хорошо как юмор и как мечты. Реальность не так проста и радужна. Да, я ждал, когда вы наконец затронете "непомитне життя в нью-йоркщини". Понятно, что такому нарциссу как вы, надо чтобы все вокруг им восхищались. Я лишен этих комплексов. Я, конечно, не такой аскет как Флай, но мне не так много надо для счастья. И в этот набор нарциссизм и всеобщее вожделение не входят. Не надо мне чувствовать свою исключительность и избранность над окружающими. И не надо так презрительно отзываться об "эмигрантах из Чернигова" вы не знаете этих людей, чтобы судить. Они эмигранты из Чернигова, вы - эмигрант из Одессы. Ни хуже ни лучше. То что они не лохи, чтобы покупать овноблоковый новострой в воюющей стране за цену действительно хорошей квартиры в далеко не самом плохом районе мирового финансового центра. Ну что поделать? Во всяком случае, такие деньги у них судя по всему есть. Я знаю кем они работают и сколько такая работа приносит. Ну и сколько они тут тоже знаю. А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много. Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное. Но большинства из них Украина лишится навсегда. А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый. И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци. Я вам на полном серьезе советую не пренебрегать щедростью Реуса. Следующего можете не дождаться, а на вторую такую только в Вене уже не заработаете до пенсии. В то, что вы будете возвращаться тут никто не верит, даже если вы сами верите.
airmax78 написав:rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.
Ну-ну-ну, ну вы хватили. СЩА = это уже не про современность и демокаратию? Не паясничайте. Я желаю Украине всего самого что ни на есть лучшего. И победить в войне и стать демократической страной и вступить в ЕС и НАТО. И верю что это будет. И даже не в далеком будущем. Но есть и объективные обстоятельства, которые никуда не денешь. А именно - неудачная локация с террористом сверху. И ПОЛНАЯ победа Украины в войне - развал ращи на удельные княжества. И чтобы "в первых действительно демократических выборах в Москавеле во второй тур выщли Фейгин и Арестович". Но это хорошо как юмор и как мечты. Реальность не так проста и радужна. Да, я ждал, когда вы наконец затронете "непомитне життя в нью-йоркщини". Понятно, что такому нарциссу как вы, надо чтобы все вокруг им восхищались. Я лишен этих комплексов. Я, конечно, не такой аскет как Флай, но мне не так много надо для счастья. И в этот набор нарциссизм и всеобщее вожделение не входят. Не надо мне чувствовать свою исключительность и избранность над окружающими. И не надо так презрительно отзываться об "эмигрантах из Чернигова" вы не знаете этих людей, чтобы судить. Они эмигранты из Чернигова, вы - эмигрант из Одессы. Ни хуже ни лучше. То что они не лохи, чтобы покупать овноблоковый новострой в воюющей стране за цену действительно хорошей квартиры в далеко не самом плохом районе мирового финансового центра. Ну что поделать? Во всяком случае, такие деньги у них судя по всему есть. Я знаю кем они работают и сколько такая работа приносит. Ну и сколько они тут тоже знаю. А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много. Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное. Но большинства из них Украина лишится навсегда. А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый. И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци. Я вам на полном серьезе советую не пренебрегать щедростью Реуса. Следующего можете не дождаться, а на вторую такую только в Вене уже не заработаете до пенсии. В то, что вы будете возвращаться тут никто не верит, даже если вы сами верите.
Мені одне не зрозуміло, як корінний одесит, чому аірмакс не в Хайфі?
rjkz написав:А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много. Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное. Но большинства из них Украина лишится навсегда. А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый. И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.
Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.
rjkz написав:А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много. Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное. Но большинства из них Украина лишится навсегда. А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый. И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.
Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.
Э-э, понимаете в чем дело, в Польшу и в США едет разный контингент. Это обусловлено некоторым рядом факторов, которые в свою очередь служат как фильтр. Я не думаю, что все эти люди были бездельниками. Может не такими уж воротилами, но поверьте, не только финансово состоятельные лююди создают ВВП. И уж точно, они-ьы создавали внутренний спрос. Что сейчас толку государству Украина от Максима?