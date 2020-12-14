Додано: Нед 30 жов, 2022 09:41

airmax78 написав: rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва. rjkz - Ви занадто далеко знаходитесь від столиці сучасного демократичного світу і втратили розуміння того що відбувається. Це нормально, що Ви не бачите того як країна-лузер перетворюється на країну-переможця. Тому і розводите полеміку з єдиним змістом "ви всі помрете у злиднях, а ми помремо з краєвидом на Атлантичний океан". Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.

Ну-ну-ну, ну вы хватили.СЩА = это уже не про современность и демокаратию?Не паясничайте.Я желаю Украине всего самого что ни на есть лучшего.И победить в войне и стать демократической страной и вступить в ЕС и НАТО.И верю что это будет. И даже не в далеком будущем.Но есть и объективные обстоятельства, которые никуда не денешь.А именно - неудачная локация с террористом сверху. И ПОЛНАЯ победа Украины в войне - развал ращи на удельные княжества. И чтобы "в первых действительно демократических выборах в Москавеле во второй тур выщли Фейгин и Арестович".Но это хорошо как юмор и как мечты. Реальность не так проста и радужна.Да, я ждал, когда вы наконец затронете "непомитне життя в нью-йоркщини".Понятно, что такому нарциссу как вы, надо чтобы все вокруг им восхищались.Я лишен этих комплексов. Я, конечно, не такой аскет как Флай, но мне не так много надо для счастья. И в этот набор нарциссизм и всеобщее вожделение не входят.Не надо мне чувствовать свою исключительность и избранность над окружающими.И не надо так презрительно отзываться об "эмигрантах из Чернигова"вы не знаете этих людей, чтобы судить. Они эмигранты из Чернигова, вы - эмигрант из Одессы. Ни хуже ни лучше. То что они не лохи, чтобы покупать овноблоковый новострой в воюющей стране за цену действительно хорошей квартиры в далеко не самом плохом районе мирового финансового центра. Ну что поделать?Во всяком случае, такие деньги у них судя по всему есть. Я знаю кем они работают и сколько такая работа приносит. Ну и сколько они тут тоже знаю.А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много.Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное.Но большинства из них Украина лишится навсегда.А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый.И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.Я вам на полном серьезе советую не пренебрегать щедростью Реуса.Следующего можете не дождаться, а на вторую такую только в Вене уже не заработаете до пенсии. В то, что вы будете возвращаться тут никто не верит, даже если вы сами верите.