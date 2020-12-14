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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:46

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много.
Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное.
Но большинства из них Украина лишится навсегда.
А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый.
И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.

Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.


Э-э, понимаете в чем дело, в Польшу и в США едет разный контингент.
Это обусловлено некоторым рядом факторов, которые в свою очередь служат как фильтр.
Я не думаю, что все эти люди были бездельниками.
Может не такими уж воротилами, но поверьте, не только финансово состоятельные лююди создают ВВП.
И уж точно, они-ьы создавали внутренний спрос.
Что сейчас толку государству Украина от Максима?

ВВП - это экспорт пшонки, олии, руды, окатышей и чугуна. Где тут обычные "пересічні" и как они влияют на ВПП - мне не понятно.
Максим - то другое, он входит в "5% найуспішніших" и скорее всего от него кормилось 10 семей киевлян.
BIGor
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