rjkz написав:

А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много.Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное.Но большинства из них Украина лишится навсегда.А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый.И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.