RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав: Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.

Читаю Вас и вижу себя в 1991 - Украина (житница и кормилица всего СССР) обретает свою независимость. Нью-Васюки уже не просто мечты, а практически осязаемая реальность. Но что-то пошло не так ...
И вот спустя 13 лет (2004) новый шанс - Оранжевая революция, но опять что-то пошло не так.
2013 - революция достоинства, которая заканчивается майданом и потерей Крыма.
2022 - война ....
31 год надежд - может уже пора спрыгнуть с этой карусели? Она может крутиться бесконечно, а наша жизнь ограничена отведённым временем.
Людям, которые могут ещё мечтать сделать успешной свою страну, на данный момент до 30-35 (обычно до этого периода страдают юношеским максимализмом, если не фанатики),но мало кто в таком возрасте может себе позволить выложить 350 т за комфортную квартру. Просто физически не успевают заработать. А если ещё вычеркнуть из жизни последние 3 года (пандемия и война), которые изрядно потрепали финансовые запасы многих, то вообще печаль.
Рассчитываете, что дойдёт Ваше письмо до Деда Мороза и скоро закончиться война, а следом сюда повалят инвестиции? К сожалению, в войнах может быть только проигравший и выигравший. Т.е. завтра оно всё не остановится путём переговоров. А потом пойдут инвестиции и снова, если вы на это рассчитаете, то зря. Практика показывает, что инвестиции идут на оплату выполнения работ, услуг и пр. иностранным компаниями. Т.е. они профинансируют работу своих компаний в нашей стране. Мы получим новые дороги, мосты, общественный транспорт с отражателями, кондиционерами, условиями для инвалидов, но лишимся предприятий, которые могут хоть как-то конкурировать. Посмотрите на Румынию, Болгарию ....
Оно всё восстановиться, непременно. После Чернобыля думали, что уж точно жизнь закончена, но ... И сейчас всё восстановиться и наладиться, но если вы готовы ждать лет 10 и более. Сейчас ещё кризис накроет мир и наши проблемы для Европы отойдут ещё дальше.
Верим, надеемся, но мы же уже достаточно взрослые люди, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
Richi
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 25.09.08
Подякував: 787 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32221
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:12

  rjkz написав:Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.


Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?
Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?

ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?

Не прийнято не тільки в НЙ :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32221
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7611 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:20

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  BIGor написав:Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.

Я бы сказал, что континент выехавших в Польшу и в США разный по своим возможностям. Даже в Германию, Австрию и Швецию выехали более продуманные.

Это конечно тема другой ветки, но как можно делить людей на продуманные и непродуманные? Все европейские страны очень разные, разные налоги и цены и условия жизни.

Польша привлекает своей относительной простотой интеграции. Язык для базовой работы нужно учить пару месяцев, плюс дешевле жизнь. Опять же, ненька прямо под боком, мотайся туда-сюда сколько влезет.
Дальше поехали люди с более далекоидущими планами (на пособие или готовые изучать язык и подтверждать квалификацию), можно сказать, с большими аппетитами.
В Штаты двинулись те, кто ко всему прочему еще и готов был спланировать, потратить деньги и реализовать маршрут.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11529
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:22

rjkz
Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?
И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?
барабашов
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:26

  Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.

Кстати, дом Максима не один такой умный.
То здесь, то там в Киеве появляются дома с собственными генераторами, которые в периоды отключений сияют на районе, как рождественские елки.
На колхоз сейчас будут усиленно закрывать глаза, дабы не раздражать население.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11529
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:31

antey1969
От вас к нам машиной ехать день, вы ж вроде в ГДР живёте?
Самолётом, как запустят - и прямые рейсы с Вены были
Со штатов реально с глубинки летели 72 часа от порога в Канзас-Сити до выхода с аэропорта Днепра, учитывая часовые пояса
Расходы на двоих были в районе трёшки зелени, но сёстры продавали квартиру родителей и эти накладные были сопоставимы с профитом(2007й год)
Америка это билет в один конец, а не захотел - прилетел. Или надо быть миллионером в поиске себя любимого
барабашов
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:37

  Ромасик написав:
airmax78 написав:
  Faceless написав:Це разово, а щомісяця?

Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
1л = до 5квт
1 квт = 10 грн за топливо + амортизация генератора, ТО
antey1969 написав:20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.


А как квартирные счетчики подключить к этому добру? Может только общедомовые потребности? Если это вообще согласовано с ахметками.

Сумнівна історія.
Він писав, що підключені до генератора не всі квартири.
Це як? Проводка через під'їзд, висить на стінах? Крах модних МОПів???? І хто таке купить?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23037
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много.
Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное.
Но большинства из них Украина лишится навсегда.
А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый.
И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.

Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.


Э-э, понимаете в чем дело, в Польшу и в США едет разный контингент.
Это обусловлено некоторым рядом факторов, которые в свою очередь служат как фильтр.
Я не думаю, что все эти люди были бездельниками.
Может не такими уж воротилами, но поверьте, не только финансово состоятельные лююди создают ВВП.
И уж точно, они-ьы создавали внутренний спрос.
Что сейчас толку государству Украина от Максима?

Фейслес, Реус і т.п. публіка щиро вважають, що лише вони створюють ВВП і укро-економіку. Пересічні українці, на їх думку, тупі лежаки, які нічого не варті. Не хочуть ішачити за 200 уїв на місяць!

Їліта пшенично-чавунної держави((((()
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23037
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 2428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10376103771037810379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2316, 2317, 2318
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23173 13816751
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 жов, 2022 21:06
Vlad442
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901057
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4641
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.