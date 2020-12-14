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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 жов, 2022 12:50
airmax78 написав:
Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.
Читаю Вас и вижу себя в 1991 - Украина (житница и кормилица всего СССР) обретает свою независимость. Нью-Васюки уже не просто мечты, а практически осязаемая реальность. Но что-то пошло не так ...
И вот спустя 13 лет (2004) новый шанс - Оранжевая революция, но опять что-то пошло не так.
2013 - революция достоинства, которая заканчивается майданом и потерей Крыма.
2022 - война ....
31 год надежд - может уже пора спрыгнуть с этой карусели? Она может крутиться бесконечно, а наша жизнь ограничена отведённым временем.
Людям, которые могут ещё мечтать сделать успешной свою страну, на данный момент до 30-35 (обычно до этого периода страдают юношеским максимализмом, если не фанатики),но мало кто в таком возрасте может себе позволить выложить 350 т за комфортную квартру. Просто физически не успевают заработать. А если ещё вычеркнуть из жизни последние 3 года (пандемия и война), которые изрядно потрепали финансовые запасы многих, то вообще печаль.
Рассчитываете, что дойдёт Ваше письмо до Деда Мороза и скоро закончиться война, а следом сюда повалят инвестиции? К сожалению, в войнах может быть только проигравший и выигравший. Т.е. завтра оно всё не остановится путём переговоров. А потом пойдут инвестиции и снова, если вы на это рассчитаете, то зря. Практика показывает, что инвестиции идут на оплату выполнения работ, услуг и пр. иностранным компаниями. Т.е. они профинансируют работу своих компаний в нашей стране. Мы получим новые дороги, мосты, общественный транспорт с отражателями, кондиционерами, условиями для инвалидов, но лишимся предприятий, которые могут хоть как-то конкурировать. Посмотрите на Румынию, Болгарию ....
Оно всё восстановиться, непременно. После Чернобыля думали, что уж точно жизнь закончена, но ... И сейчас всё восстановиться и наладиться, но если вы готовы ждать лет 10 и более. Сейчас ещё кризис накроет мир и наши проблемы для Европы отойдут ещё дальше.
Верим, надеемся, но мы же уже достаточно взрослые люди, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:11
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:12
rjkz написав:
Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год
, своя квартира в НЙ, машина.
Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?
Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?
ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:13
vladimir07 написав:ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?
Не прийнято не тільки в НЙ
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:20
BIGor написав: antey1969 написав: BIGor написав:
Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.
Я бы сказал, что континент выехавших в Польшу и в США разный по своим возможностям. Даже в Германию, Австрию и Швецию выехали более продуманные.
Это конечно тема другой ветки, но как можно делить людей на продуманные и непродуманные? Все европейские страны очень разные, разные налоги и цены и условия жизни.
Польша привлекает своей относительной простотой интеграции. Язык для базовой работы нужно учить пару месяцев, плюс дешевле жизнь. Опять же, ненька прямо под боком, мотайся туда-сюда сколько влезет.
Дальше поехали люди с более далекоидущими планами (на пособие или готовые изучать язык и подтверждать квалификацию), можно сказать, с большими аппетитами.
В Штаты двинулись те, кто ко всему прочему еще и готов был спланировать, потратить деньги и реализовать маршрут.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:22
rjkz
Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?
И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:26
Voistov написав:
Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
Кстати, дом Максима не один такой умный.
То здесь, то там в Киеве появляются дома с собственными генераторами, которые в периоды отключений сияют на районе, как рождественские елки.
На колхоз сейчас будут усиленно закрывать глаза, дабы не раздражать население.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:31
antey1969
От вас к нам машиной ехать день, вы ж вроде в ГДР живёте?
Самолётом, как запустят - и прямые рейсы с Вены были
Со штатов реально с глубинки летели 72 часа от порога в Канзас-Сити до выхода с аэропорта Днепра, учитывая часовые пояса
Расходы на двоих были в районе трёшки зелени, но сёстры продавали квартиру родителей и эти накладные были сопоставимы с профитом(2007й год)
Америка это билет в один конец, а не захотел - прилетел. Или надо быть миллионером в поиске себя любимого
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:37
Ромасик написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Це разово, а щомісяця?
Залежить від того на скільки будуть вимикати е/е. Споживає десь 20л на годину. Задоволення не з дешевих. Але я вирішив, що Реус може собі це дозволити.
1л = до 5квт
1 квт = 10 грн за топливо + амортизация генератора, ТО
antey1969 написав:20 л/час - примерно 100-киловаттник.
На все потребности дома его не хватит, чисто чтобы относительно комфортно пересидеть отключения.
Но и это тоже хорошо.
А как квартирные счетчики подключить к этому добру? Может только общедомовые потребности? Если это вообще согласовано с ахметками.
Сумнівна історія.
Він писав, що підключені до генератора не всі квартири.
Це як? Проводка через під'їзд, висить на стінах? Крах модних МОПів???? І хто таке купить?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
А еще сейчаси в НЙ просто нашествие украинцев. Очень-очень много.
Хоть это и не хорошо в целом для Украины, но я рад в какой-то мере за них и за США. Это достойные будущие граждане этой страны. Они не сидят на пособиях, они с первых дней идут работать и быстро добиваются результатов. Начиная со стартовых позиций, они быстро догонят и обгонят местных. Потому что МОТИВИРОВАНЫ. Местные работают на расслабоне. Могу работать, могу и не работать. Многие практикуют год-два работают, год проживают заработанное.
Но большинства из них Украина лишится навсегда.
А это очень сильный удар по экономике. И невосполнимый.
И это уже имеет и будет иметь далекоидущие последствия для КРЖН в целом и вашей в дальнейщем вечнопродаваемой прелесци.
Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.
Э-э, понимаете в чем дело, в Польшу и в США едет разный контингент.
Это обусловлено некоторым рядом факторов, которые в свою очередь служат как фильтр.
Я не думаю, что все эти люди были бездельниками.
Может не такими уж воротилами, но поверьте, не только финансово состоятельные лююди создают ВВП.
И уж точно, они-ьы создавали внутренний спрос.
Что сейчас толку государству Украина от Максима?
Фейслес, Реус і т.п. публіка щиро вважають, що лише вони створюють ВВП і укро-економіку. Пересічні українці, на їх думку, тупі лежаки, які нічого не варті. Не хочуть ішачити за 200 уїв на місяць!
Їліта пшенично-чавунної держави((((()
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