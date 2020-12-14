Додано: Нед 30 жов, 2022 12:50

airmax78 написав: Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва. Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.

Читаю Вас и вижу себя в 1991 - Украина (житница и кормилица всего СССР) обретает свою независимость. Нью-Васюки уже не просто мечты, а практически осязаемая реальность. Но что-то пошло не так ...И вот спустя 13 лет (2004) новый шанс - Оранжевая революция, но опять что-то пошло не так.2013 - революция достоинства, которая заканчивается майданом и потерей Крыма.2022 - война ....31 год надежд - может уже пора спрыгнуть с этой карусели? Она может крутиться бесконечно, а наша жизнь ограничена отведённым временем.Людям, которые могут ещё мечтать сделать успешной свою страну, на данный момент до 30-35 (обычно до этого периода страдают юношеским максимализмом, если не фанатики),но мало кто в таком возрасте может себе позволить выложить 350 т за комфортную квартру. Просто физически не успевают заработать. А если ещё вычеркнуть из жизни последние 3 года (пандемия и война), которые изрядно потрепали финансовые запасы многих, то вообще печаль.Рассчитываете, что дойдёт Ваше письмо до Деда Мороза и скоро закончиться война, а следом сюда повалят инвестиции? К сожалению, в войнах может быть только проигравший и выигравший. Т.е. завтра оно всё не остановится путём переговоров. А потом пойдут инвестиции и снова, если вы на это рассчитаете, то зря. Практика показывает, что инвестиции идут на оплату выполнения работ, услуг и пр. иностранным компаниями. Т.е. они профинансируют работу своих компаний в нашей стране. Мы получим новые дороги, мосты, общественный транспорт с отражателями, кондиционерами, условиями для инвалидов, но лишимся предприятий, которые могут хоть как-то конкурировать. Посмотрите на Румынию, Болгарию ....Оно всё восстановиться, непременно. После Чернобыля думали, что уж точно жизнь закончена, но ... И сейчас всё восстановиться и наладиться, но если вы готовы ждать лет 10 и более. Сейчас ещё кризис накроет мир и наши проблемы для Европы отойдут ещё дальше.Верим, надеемся, но мы же уже достаточно взрослые люди, чтобы адекватно оценивать ситуацию.