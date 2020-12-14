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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав: Я слухаю Вас і бачу себе зразку 2011 року. Не хочу з Вами сперечатись - Ви свій вибір зробили на користь тихого непомітного життя в іпенях ньюйоркщини. Квітка в Києві не для Вас - це зрозуміло. Але є й інші люди, сміливі, талановиті, ті що прагнуть зробити успішною свою власну країну. І цим людям потрібно десь жити і вони заслуговують на найкращі умови життя. Квітка - саме для таких людей, а не для емігрантів з Чернигіва.

Читаю Вас и вижу себя в 1991 - Украина (житница и кормилица всего СССР) обретает свою независимость. Нью-Васюки уже не просто мечты, а практически осязаемая реальность. Но что-то пошло не так ...
И вот спустя 13 лет (2004) новый шанс - Оранжевая революция, но опять что-то пошло не так.
2013 - революция достоинства, которая заканчивается майданом и потерей Крыма.
2022 - война ....
31 год надежд - может уже пора спрыгнуть с этой карусели? Она может крутиться бесконечно, а наша жизнь ограничена отведённым временем.
Людям, которые могут ещё мечтать сделать успешной свою страну, на данный момент до 30-35 (обычно до этого периода страдают юношеским максимализмом, если не фанатики),но мало кто в таком возрасте может себе позволить выложить 350 т за комфортную квартру. Просто физически не успевают заработать. А если ещё вычеркнуть из жизни последние 3 года (пандемия и война), которые изрядно потрепали финансовые запасы многих, то вообще печаль.
Рассчитываете, что дойдёт Ваше письмо до Деда Мороза и скоро закончиться война, а следом сюда повалят инвестиции? К сожалению, в войнах может быть только проигравший и выигравший. Т.е. завтра оно всё не остановится путём переговоров. А потом пойдут инвестиции и снова, если вы на это рассчитаете, то зря. Практика показывает, что инвестиции идут на оплату выполнения работ, услуг и пр. иностранным компаниями. Т.е. они профинансируют работу своих компаний в нашей стране. Мы получим новые дороги, мосты, общественный транспорт с отражателями, кондиционерами, условиями для инвалидов, но лишимся предприятий, которые могут хоть как-то конкурировать. Посмотрите на Румынию, Болгарию ....
Оно всё восстановиться, непременно. После Чернобыля думали, что уж точно жизнь закончена, но ... И сейчас всё восстановиться и наладиться, но если вы готовы ждать лет 10 и более. Сейчас ещё кризис накроет мир и наши проблемы для Европы отойдут ещё дальше.
Верим, надеемся, но мы же уже достаточно взрослые люди, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:12

  rjkz написав:Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.


Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?
Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?

ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?

Не прийнято не тільки в НЙ :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:20

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  BIGor написав:Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.

Я бы сказал, что континент выехавших в Польшу и в США разный по своим возможностям. Даже в Германию, Австрию и Швецию выехали более продуманные.

Это конечно тема другой ветки, но как можно делить людей на продуманные и непродуманные? Все европейские страны очень разные, разные налоги и цены и условия жизни.

Польша привлекает своей относительной простотой интеграции. Язык для базовой работы нужно учить пару месяцев, плюс дешевле жизнь. Опять же, ненька прямо под боком, мотайся туда-сюда сколько влезет.
Дальше поехали люди с более далекоидущими планами (на пособие или готовые изучать язык и подтверждать квалификацию), можно сказать, с большими аппетитами.
В Штаты двинулись те, кто ко всему прочему еще и готов был спланировать, потратить деньги и реализовать маршрут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:22

rjkz
Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?
И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:26

  Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.

Кстати, дом Максима не один такой умный.
То здесь, то там в Киеве появляются дома с собственными генераторами, которые в периоды отключений сияют на районе, как рождественские елки.
На колхоз сейчас будут усиленно закрывать глаза, дабы не раздражать население.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:31

antey1969
От вас к нам машиной ехать день, вы ж вроде в ГДР живёте?
Самолётом, как запустят - и прямые рейсы с Вены были
Со штатов реально с глубинки летели 72 часа от порога в Канзас-Сити до выхода с аэропорта Днепра, учитывая часовые пояса
Расходы на двоих были в районе трёшки зелени, но сёстры продавали квартиру родителей и эти накладные были сопоставимы с профитом(2007й год)
Америка это билет в один конец, а не захотел - прилетел. Или надо быть миллионером в поиске себя любимого
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 17:04

  Faceless написав:
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.

И тут мы утыкаемся во время автономной работы. Сколько часов этот резерв? И какого вида вширь и ввысь эта "дура" при условии дизельного топлива.
Максим продает ещё землю на Марсе: предоплата 100%, самовывоз.
stm
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