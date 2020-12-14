stm написав:Faceless написав:На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
И тут мы утыкаемся во время автономной работы. Сколько часов этот резерв? И какого вида вширь и ввысь эта "дура" при условии дизельного топлива.
Максим продает ещё землю на Марсе: предоплата 100%, самовывоз.
Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.