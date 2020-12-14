Додано: Нед 30 жов, 2022 19:46

vladimir07 написав: rjkz написав: Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.

Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.

Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около, своя квартира в НЙ, машина.



Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?

Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?



ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ? Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?

1.Всегда принято говорить о гросс. Да.2.Двое. Больше 10 лет.ЗЫ: Нет, не принято. Даже родственникам и не всегда даже близким.По приезде, я знал только то, что в НЙ минималка 15 в час. На что этого хватает и как оплачиваются те или иные работы пришлось изрядно приложить усилий.Сближался с людьми, через некоторое время в открытую говорил, что фактически инопланетянин, не могу понять что с уровнем зарплат где что искать. Некоторые говорили, некоторые уходили от ответа.С ними более менее просто - Он работает на Сити в МТА. Туда не просто попасть, надо ждать, иногда годы, сдавать экзамен. Меня все знакомые и друзья пытались уговорить туда пойти. Несколько друзей там работает. Несколько знакомых и несколько родственников моих друзей. И даже бывший лендлорд, с которым мы до сих пор общаемся и они мне очень помогли в свое время, только вышел на пенсию после 20 лет работы на МТА. И я в один момент был близок, чтобы апплаиться. И изучил и систему оплаты и бенефиты (это то,что наверное никто больще такого столько не дает и ради чего туда в основном идут) и тд. Так что не сложно было прикинуть, зная его синьорити, позицию, департмент и то, что он постоянно берет овертаймы. Примерно 140 в год.С ней сложней, но тут прищлось прикидывать из соображений, что основная масса работающих в НЙ сейчас имеет 30-60 в час, причем еще и есть значение где работать. Например, моя позиция в Манхеттене оплачивалась-бы раза в 2 выше, но туда попасть - надо свободный Инглиш, лайсенс и сертификаты и минимум 5 лет экспириенса. У меня пока нет ничего из этого и я менее 5 лет в США.Она работает в Манхеттене, свободный Инглиш, закончила местный калледж, несколько лет работает в этой области, недавно перешла в новую компанию (это часто имеет смысл, так как ходит такая поговорка "дважды себя одному и тому-же эмплоеру не продашь", то есть, хочешь хорошо прибавить в зарплате после первого места работы - иши другого работодателя.) Тут приходится прикидывать- с таким бэкграундом менее чем за 50 в час в Манхеттен даже ездить смысла нет и тем более жить там (дорого). В отличии от Украины, в США работа есть много где и в отличии от Киева, в НЙ работу найти не проблема в любом из 5 боро, но в Манхеттене в основном самые жирные работодатели. Так сложилось исторически.Поэтому 55-60 вполне ожидаемо.Знакомая работала фармацевтом в СиВиЭс на 75 в час, но это уже специальные знания, а там коммерция, поэтому врядли больше 65 в час.Тут еще есть моменты, что чистая работа в офисе оплачивается хуже, чем специальная или тяжелая. Например, сейчас медсестра после колледжа в госпитале Мэймонидис - около 100 куе на старт, но это очень тяжелая и ответственная работа. А медсестра в медофисе на старте может и 60 куе на старте иметь, но это померять давление, взять анализ крови, померять температуру, взвесить, вести меддокументацию. Стресса на порядок меньше. И офисной медсестре достаточно курсы закончить.Ну, в общем, попытался объяснить как смог, сорян за многобуквие.ЗЫ: Прошу прощения у модераторов, я отвечал на пост, "ноги" которого растут из обсуждения актуальности цены на квартиру Максима.