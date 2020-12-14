stm
В свій час одна АЗС з відомої мережі в Києві працювала на генераторах десь півтора року. Там були дві 60 ніби, вже точно не пам'ятаю потужності
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:09
stm
В свій час одна АЗС з відомої мережі в Києві працювала на генераторах десь півтора року. Там були дві 60 ніби, вже точно не пам'ятаю потужності
Додано: Нед 30 жов, 2022 18:23
Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.
Додано: Нед 30 жов, 2022 18:24
Вы ошибаетесь.
Додано: Нед 30 жов, 2022 18:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:46
Чому ж?
Я написав, що опус п.Аеромакса, що електрика від електрогенератора буде подаватись не в кожну квартиру - є сумнівним.
Очевидно, повідомлення було стерто, як завжди(((((((
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:46
1.Всегда принято говорить о гросс. Да.
2.Двое. Больше 10 лет.
ЗЫ: Нет, не принято. Даже родственникам и не всегда даже близким.
По приезде, я знал только то, что в НЙ минималка 15 в час. На что этого хватает и как оплачиваются те или иные работы пришлось изрядно приложить усилий.
Сближался с людьми, через некоторое время в открытую говорил, что фактически инопланетянин, не могу понять что с уровнем зарплат где что искать. Некоторые говорили, некоторые уходили от ответа.
С ними более менее просто - Он работает на Сити в МТА. Туда не просто попасть, надо ждать, иногда годы, сдавать экзамен. Меня все знакомые и друзья пытались уговорить туда пойти. Несколько друзей там работает. Несколько знакомых и несколько родственников моих друзей. И даже бывший лендлорд, с которым мы до сих пор общаемся и они мне очень помогли в свое время, только вышел на пенсию после 20 лет работы на МТА. И я в один момент был близок, чтобы апплаиться. И изучил и систему оплаты и бенефиты (это то,что наверное никто больще такого столько не дает и ради чего туда в основном идут) и тд. Так что не сложно было прикинуть, зная его синьорити, позицию, департмент и то, что он постоянно берет овертаймы. Примерно 140 в год.
С ней сложней, но тут прищлось прикидывать из соображений, что основная масса работающих в НЙ сейчас имеет 30-60 в час, причем еще и есть значение где работать. Например, моя позиция в Манхеттене оплачивалась-бы раза в 2 выше, но туда попасть - надо свободный Инглиш, лайсенс и сертификаты и минимум 5 лет экспириенса. У меня пока нет ничего из этого и я менее 5 лет в США.
Она работает в Манхеттене, свободный Инглиш, закончила местный калледж, несколько лет работает в этой области, недавно перешла в новую компанию (это часто имеет смысл, так как ходит такая поговорка "дважды себя одному и тому-же эмплоеру не продашь", то есть, хочешь хорошо прибавить в зарплате после первого места работы - иши другого работодателя.) Тут приходится прикидывать- с таким бэкграундом менее чем за 50 в час в Манхеттен даже ездить смысла нет и тем более жить там (дорого). В отличии от Украины, в США работа есть много где и в отличии от Киева, в НЙ работу найти не проблема в любом из 5 боро, но в Манхеттене в основном самые жирные работодатели. Так сложилось исторически.
Поэтому 55-60 вполне ожидаемо.
Знакомая работала фармацевтом в СиВиЭс на 75 в час, но это уже специальные знания, а там коммерция, поэтому врядли больше 65 в час.
Тут еще есть моменты, что чистая работа в офисе оплачивается хуже, чем специальная или тяжелая. Например, сейчас медсестра после колледжа в госпитале Мэймонидис - около 100 куе на старт, но это очень тяжелая и ответственная работа. А медсестра в медофисе на старте может и 60 куе на старте иметь, но это померять давление, взять анализ крови, померять температуру, взвесить, вести меддокументацию. Стресса на порядок меньше. И офисной медсестре достаточно курсы закончить.
Ну, в общем, попытался объяснить как смог, сорян за многобуквие.
ЗЫ: Прошу прощения у модераторов, я отвечал на пост, "ноги" которого растут из обсуждения актуальности цены на квартиру Максима.
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:56
В штаты поехали люди с крепким здоровьем. Или уверенные в том, что оно у них крепкое. Для слабаков и людей немолодых больше подходит Европа (западная).
Додано: Нед 30 жов, 2022 19:57
Я как раз по этой теме сталкивался.
В банках генераторы если и есть, то только для серверной, я в одном банчке будучи дежурным вечернем админом лично вытягивал на балкон и заводил.
А в другом банке, когда банк переехал в новое помещение, то подрядчик не успел сделать подключение электричества от города, и чтобы не попасть на неустойку месяц полтора питал весь банк от дизель генератора! Так он помощнее был чем 120 квт.
Но мне говорили что это стрем, и за такое могут сделать неприятно.
И заправляли его по этой причине только ночью с большими предосторожностями втихаря.
Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
Додано: Нед 30 жов, 2022 20:01
Вы абсолютно правы.
Ответил постом выше.
Тем не менее, среди эмигрантов этой информацией делятся, потому что это жизненно важно для выбора пути и дальнейшей адаптации. Все через это прошли, все помнят еще как это трудно в начале. Не все говорят, но многие. И не первому встречному.
Вчера шел по улице, впереди меня упал человек. Не спотнулся. У меня, к моему стыду, ушло около секунды на мысль "бомж? пьяный? под наркотой?", я его со спины видел, за это время к нему уже рванулось несколько человек, чтобы помочь подняться. Подняли. "Вам вызвать скорую?" "Нет, спасибо, я живу через дорогу, домой дойду" "Давайте мы вас проводим". В общем, если человек нуждается в той или иной помощи, то ему охотно помогают и на улице и в жизни. Это меня в свое время очень удивило и я очень благодарен, всем тем, кто помог сориентироваться на новой планете.
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