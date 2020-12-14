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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10375103761037710378

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:09

stm
В свій час одна АЗС з відомої мережі в Києві працювала на генераторах десь півтора року. Там були дві 60 ніби, вже точно не пам'ятаю потужності
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:23

  stm написав:
  Faceless написав:
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.

И тут мы утыкаемся во время автономной работы. Сколько часов этот резерв? И какого вида вширь и ввысь эта "дура" при условии дизельного топлива.
Максим продает ещё землю на Марсе: предоплата 100%, самовывоз.

Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:24

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Вы сгущаете краски, в основном эмигрировали такие нищеброды как я, которые и экономике ничего не давали, и на КРЖН купить квартиру не способны. Государству это даже в плюс - не нужно тратить доп. деньги и ресурсы на лишних людей.


Э-э, понимаете в чем дело, в Польшу и в США едет разный контингент.
Это обусловлено некоторым рядом факторов, которые в свою очередь служат как фильтр.
Я не думаю, что все эти люди были бездельниками.
Может не такими уж воротилами, но поверьте, не только финансово состоятельные лююди создают ВВП.
И уж точно, они-ьы создавали внутренний спрос.
Что сейчас толку государству Украина от Максима?

ВВП - это экспорт пшонки, олии, руды, окатышей и чугуна. Где тут обычные "пересічні" и как они влияют на ВПП - мне не понятно.
Максим - то другое, он входит в "5% найуспішніших" и скорее всего от него кормилось 10 семей киевлян.


Вы ошибаетесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:ВВП і експорт переплутав

Експорт одна з складових ВВП, а якщо в Україні слабкий внутрішній попит - то основна складова.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:46

  UA написав:
  stm написав:И тут мы утыкаемся во время автономной работы. Сколько часов этот резерв? И какого вида вширь и ввысь эта "дура" при условии дизельного топлива.
Максим продает ещё землю на Марсе: предоплата 100%, самовывоз.

Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.

Чому ж?
Я написав, що опус п.Аеромакса, що електрика від електрогенератора буде подаватись не в кожну квартиру - є сумнівним.
Очевидно, повідомлення було стерто, як завжди(((((((
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:46

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Сегодня общался с ребятами из Чернигова в НЙ, говорят, хотели-бы сделать инвестмент на КРЖН во что-то готовое. Я как пример поставил вашу прелесць.
Реакция" Нам не выкинуть деньги и не купить что-то ненужное, нам ввиду войны вложить в риски так, что если повезет заработать, а не повезет - потеряем. Не больше 100 куе." Доход семьи около 250 куе в год, своя квартира в НЙ, машина.


Это 250куе гросс или нетто, работают по найму ?
Сколько в семье работающих и как давно в НЙ ?

ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?


1.Всегда принято говорить о гросс. Да.
2.Двое. Больше 10 лет.
ЗЫ: Нет, не принято. Даже родственникам и не всегда даже близким.
По приезде, я знал только то, что в НЙ минималка 15 в час. На что этого хватает и как оплачиваются те или иные работы пришлось изрядно приложить усилий.
Сближался с людьми, через некоторое время в открытую говорил, что фактически инопланетянин, не могу понять что с уровнем зарплат где что искать. Некоторые говорили, некоторые уходили от ответа.
С ними более менее просто - Он работает на Сити в МТА. Туда не просто попасть, надо ждать, иногда годы, сдавать экзамен. Меня все знакомые и друзья пытались уговорить туда пойти. Несколько друзей там работает. Несколько знакомых и несколько родственников моих друзей. И даже бывший лендлорд, с которым мы до сих пор общаемся и они мне очень помогли в свое время, только вышел на пенсию после 20 лет работы на МТА. И я в один момент был близок, чтобы апплаиться. И изучил и систему оплаты и бенефиты (это то,что наверное никто больще такого столько не дает и ради чего туда в основном идут) и тд. Так что не сложно было прикинуть, зная его синьорити, позицию, департмент и то, что он постоянно берет овертаймы. Примерно 140 в год.
С ней сложней, но тут прищлось прикидывать из соображений, что основная масса работающих в НЙ сейчас имеет 30-60 в час, причем еще и есть значение где работать. Например, моя позиция в Манхеттене оплачивалась-бы раза в 2 выше, но туда попасть - надо свободный Инглиш, лайсенс и сертификаты и минимум 5 лет экспириенса. У меня пока нет ничего из этого и я менее 5 лет в США.
Она работает в Манхеттене, свободный Инглиш, закончила местный калледж, несколько лет работает в этой области, недавно перешла в новую компанию (это часто имеет смысл, так как ходит такая поговорка "дважды себя одному и тому-же эмплоеру не продашь", то есть, хочешь хорошо прибавить в зарплате после первого места работы - иши другого работодателя.) Тут приходится прикидывать- с таким бэкграундом менее чем за 50 в час в Манхеттен даже ездить смысла нет и тем более жить там (дорого). В отличии от Украины, в США работа есть много где и в отличии от Киева, в НЙ работу найти не проблема в любом из 5 боро, но в Манхеттене в основном самые жирные работодатели. Так сложилось исторически.
Поэтому 55-60 вполне ожидаемо.
Знакомая работала фармацевтом в СиВиЭс на 75 в час, но это уже специальные знания, а там коммерция, поэтому врядли больше 65 в час.
Тут еще есть моменты, что чистая работа в офисе оплачивается хуже, чем специальная или тяжелая. Например, сейчас медсестра после колледжа в госпитале Мэймонидис - около 100 куе на старт, но это очень тяжелая и ответственная работа. А медсестра в медофисе на старте может и 60 куе на старте иметь, но это померять давление, взять анализ крови, померять температуру, взвесить, вести меддокументацию. Стресса на порядок меньше. И офисной медсестре достаточно курсы закончить.
Ну, в общем, попытался объяснить как смог, сорян за многобуквие.

ЗЫ: Прошу прощения у модераторов, я отвечал на пост, "ноги" которого растут из обсуждения актуальности цены на квартиру Максима.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:56

  antey1969 написав:Польша привлекает своей относительной простотой интеграции. Язык для базовой работы нужно учить пару месяцев, плюс дешевле жизнь. Опять же, ненька прямо под боком, мотайся туда-сюда сколько влезет.
Дальше поехали люди с более далекоидущими планами (на пособие или готовые изучать язык и подтверждать квалификацию), можно сказать, с большими аппетитами.
В Штаты двинулись те, кто ко всему прочему еще и готов был спланировать, потратить деньги и реализовать маршрут.


В штаты поехали люди с крепким здоровьем. Или уверенные в том, что оно у них крепкое. Для слабаков и людей немолодых больше подходит Европа (западная).
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 19:57

  Faceless написав:
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.


Я как раз по этой теме сталкивался.
В банках генераторы если и есть, то только для серверной, я в одном банчке будучи дежурным вечернем админом лично вытягивал на балкон и заводил.
А в другом банке, когда банк переехал в новое помещение, то подрядчик не успел сделать подключение электричества от города, и чтобы не попасть на неустойку месяц полтора питал весь банк от дизель генератора! Так он помощнее был чем 120 квт.
Но мне говорили что это стрем, и за такое могут сделать неприятно.
И заправляли его по этой причине только ночью с большими предосторожностями втихаря.

Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:01

  Faceless написав:
vladimir07 написав:ЗЫ. В НЙ принято озвучивать доходы семьи знакомым ?

Не прийнято не тільки в НЙ :mrgreen:


Вы абсолютно правы.
Ответил постом выше.
Тем не менее, среди эмигрантов этой информацией делятся, потому что это жизненно важно для выбора пути и дальнейшей адаптации. Все через это прошли, все помнят еще как это трудно в начале. Не все говорят, но многие. И не первому встречному.
Вчера шел по улице, впереди меня упал человек. Не спотнулся. У меня, к моему стыду, ушло около секунды на мысль "бомж? пьяный? под наркотой?", я его со спины видел, за это время к нему уже рванулось несколько человек, чтобы помочь подняться. Подняли. "Вам вызвать скорую?" "Нет, спасибо, я живу через дорогу, домой дойду" "Давайте мы вас проводим". В общем, если человек нуждается в той или иной помощи, то ему охотно помогают и на улице и в жизни. Это меня в свое время очень удивило и я очень благодарен, всем тем, кто помог сориентироваться на новой планете. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:rjkz
Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?
И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?


1.Я не в курсе соверщенно о Мюнхене и его Ипенях.
2.НЙ - это не только Манхеттен. И в НЙ немного другие принципы ценообразования нежели в Киеве (чем ближе к центру, тем дороже).
До самого центра Манхеттена, то есть, Мидтауна, около 40 минут на ОТ и больше часа на машине в рашаур. Но это не значит, что в этой локции все плохо или там нет работы или нет инфраструктуры. Все есть.
Есть такой район Лонг Айленд. На ОТ от Манхеттена около 2 часов. Но там очень дорогая недвижимость. Аналогично Манхеттен-бич (находится на юге Бруклина).
3. Если говорить о РЫНКЕ Киевской Жилой Недвижимости, то, по моему скромному разумению, такие суммы вкладывать в объект имеет смысл, только если есть вероятность впоследствии получить премию за риск. Что и пытается совершенно логично и оправданно сделать Реус. Покупать-же для себя - это верх неблагоразумия. Мне трудно представить себе олигофрена с 250 куе в руках.
Максим, наверняка и сам понимает всю безвыходность ситуации, но он уже не может дать заднюю после того как возвел на этому форуме свою прелесць в разряд предмета Высокого Искусства где-то между Елиссеским дворцом и Бурдж-Халифа.
Его весь форум потом будет троллить до скончания жизни. Одна только история с Голосухой ему несколько лет икалась. А там по его отчету всего полтинник влета. Был полсотником, а тут....О,ужас, двухсотник!!! светит. Ему погоняло двухсотник прилипнет навеки.
rjkz
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