rjkz написав:

барабашов написав: rjkz

Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?

И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии? rjkzНиколай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?

1.Я не в курсе соверщенно о Мюнхене и его Ипенях.2.НЙ - это не только Манхеттен. И в НЙ немного другие принципы ценообразования нежели в Киеве (чем ближе к центру, тем дороже).До самого центра Манхеттена, то есть, Мидтауна, около 40 минут на ОТ и больше часа на машине в рашаур. Но это не значит, что в этой локции все плохо или там нет работы или нет инфраструктуры. Все есть.Есть такой район Лонг Айленд. На ОТ от Манхеттена около 2 часов. Но там очень дорогая недвижимость. Аналогично Манхеттен-бич (находится на юге Бруклина).3. Если говорить о РЫНКЕ Киевской Жилой Недвижимости, то, по моему скромному разумению, такие суммы вкладывать в объект имеет смысл, только если есть вероятность впоследствии получить премию за риск. Что и пытается совершенно логично и оправданно сделать Реус. Покупать-же для себя - это верх неблагоразумия. Мне трудно представить себе олигофрена с 250 куе в руках.Максим, наверняка и сам понимает всю безвыходность ситуации, но он уже не может дать заднюю после того как возвел на этому форуме свою прелесць в разряд предмета Высокого Искусства где-то между Елиссеским дворцом и Бурдж-Халифа.Его весь форум потом будет троллить до скончания жизни. Одна только история с Голосухой ему несколько лет икалась. А там по его отчету всего полтинник влета. Был полсотником, а тут....О,ужас, двухсотник!!! светит. Ему погоняло двухсотник прилипнет навеки.