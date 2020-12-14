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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:35

  Хомякоид написав:

Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.

Жилянская116 от цирка
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 30 жов, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Мизантрóп написав:Жилянская от цирка

уж лучше бы соседнее уродство от войцеховского "демонтировали"(чёрный юмор есличё)
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:45

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:

Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.

Жилянская от цирка


Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
попали бы по цели возможно,хотя и там по пути свечки выросли.Этот раз с каспия шло потому и в четную сторону прилетело
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:11

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:

Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.

Жилянская116 от цирка

Это напротив Конституционного Суда здание или я неправильно адрес забил(не 11-б а 116)?
По цвету на гуглмапс вроде оно и рядом вроде такой же серый новодел под модерн ЮниКредитБанк
Куда ж метили тогда если оно(Герань) с стороны суда и прилетело?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:17

  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Николай, 350куе и в Мюнхене крохи, в плане не особо повыбираешь в Мюнхеновских Ирпенях,Бучах и Борисполях на эти деньги, а на окраинах так вообще типа соцжилья только, в NY это вообще копейки, может речь ведётся о жилье за эту сумму скажем так далековато от Манхэттена, и причём весьма далековато?
И по Вашему любой объект в районе этой суммы, пусть выше 250куе, и до полляма, не имеет перспектив вообще продаться в обозримом будущем в столице, с ремонтом рассматриваем, учитывая сегодняшние реалии?


1.Я не в курсе соверщенно о Мюнхене и его Ипенях.
2.НЙ - это не только Манхеттен. И в НЙ немного другие принципы ценообразования нежели в Киеве (чем ближе к центру, тем дороже).
До самого центра Манхеттена, то есть, Мидтауна, около 40 минут на ОТ и больше часа на машине в рашаур. Но это не значит, что в этой локции все плохо или там нет работы или нет инфраструктуры. Все есть.
Есть такой район Лонг Айленд. На ОТ от Манхеттена около 2 часов. Но там очень дорогая недвижимость. Аналогично Манхеттен-бич (находится на юге Бруклина).
3. Если говорить о РЫНКЕ Киевской Жилой Недвижимости, то, по моему скромному разумению, такие суммы вкладывать в объект имеет смысл, только если есть вероятность впоследствии получить премию за риск. Что и пытается совершенно логично и оправданно сделать Реус. Покупать-же для себя - это верх неблагоразумия. Мне трудно представить себе олигофрена с 250 куе в руках.
Максим, наверняка и сам понимает всю безвыходность ситуации, но он уже не может дать заднюю после того как возвел на этому форуме свою прелесць в разряд предмета Высокого Искусства где-то между Елиссеским дворцом и Бурдж-Халифа.
Его весь форум потом будет троллить до скончания жизни. Одна только история с Голосухой ему несколько лет икалась. А там по его отчету всего полтинник влета. Был полсотником, а тут....О,ужас, двухсотник!!! светит. Ему погоняло двухсотник прилипнет навеки.

Олігофрен повинен мати в руках не 250 000 дол., а 350 000 євро.

Навіть 352 000, за персональний електрогенератор на балконі
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:18

  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:20

  UA написав:Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.

Аирмакс никогда не врет. Если говорю, что ставим - значит ставим. И проектант уже работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:24

rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:28

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.

А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
барабашов
 
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