RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:41

  барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?


За счет постоянных обстрелов и свала населения за рубеж.
Если будут постоянно запускать ракеты как по Израилю и перебои со светом будут происходить регулярно, то столица рано или поздно опустеет.
Условные максики покочеряжаться и начнут сливать условным реусам за что дают.
Смысл держать недвигу которая только кушает деньги, а арендой даже амортизацию мега-плинтусов не отбить.

Правда не уверен что условные реусы и дальше будут предлагать реальные деньги :D
Хомякоид
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:44

  барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?


Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.
И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13870
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7244 раз.
Подякували: 4328 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:55

  барабашов написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.

А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически

Точно не в курсе.
Один мопед = три с половиной 152 мм снаряда
Учитывая деревянные перекрытия вполне соответствует размеру разрушений.
UA
 
Повідомлень: 7293
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
сверхзвуком летела,видел в Обуховском районе,таких же 2 по Б.Гаврилишина в начале марта.Там в доме№4 две квартиры на 8 и 9 этаже приняли и уже восстановлены.Сила взрыва одинакова.Соседние строения без стекол
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10376103771037810379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2316, 2317, 2318
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23179 13817326
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 жов, 2022 21:05
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4901077
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4643
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (547)
30.10.2022 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.