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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037610377103781037910380>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Мизантрóп написав:Жилянская от цирка

уж лучше бы соседнее уродство от войцеховского "демонтировали"(чёрный юмор есличё)
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:45

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:

Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.

Жилянская от цирка


Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
попали бы по цели возможно,хотя и там по пути свечки выросли.Этот раз с каспия шло потому и в четную сторону прилетело
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:11

  Мизантрóп написав:
  Хомякоид написав:

Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.

Жилянская116 от цирка

Это напротив Конституционного Суда здание или я неправильно адрес забил(не 11-б а 116)?
По цвету на гуглмапс вроде оно и рядом вроде такой же серый новодел под модерн ЮниКредитБанк
Куда ж метили тогда если оно(Герань) с стороны суда и прилетело?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:18

  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:20

  UA написав:Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.

Аирмакс никогда не врет. Если говорю, что ставим - значит ставим. И проектант уже работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:24

rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:28

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.

А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:44

  барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?


Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.
И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:55

  барабашов написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.

А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически

Точно не в курсе.
Один мопед = три с половиной 152 мм снаряда
Учитывая деревянные перекрытия вполне соответствует размеру разрушений.
UA
 
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