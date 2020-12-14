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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 жов, 2022 20:40
Мизантрóп написав:
Жилянская от цирка
уж лучше бы соседнее уродство от войцеховского "демонтировали"(чёрный юмор есличё)
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Додано: Нед 30 жов, 2022 20:45
Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.
Жилянская от цирка
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:01
Хомякоид написав:
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
попали бы по цели возможно,хотя и там по пути свечки выросли.Этот раз с каспия шло потому и в четную сторону прилетело
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Мизантрóп
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:11
Мизантрóп написав: Хомякоид написав:
Господа а где это ? Уже больше двух недель назад, так что думаю можно сказать.
Жилянская116 от цирка
Это напротив Конституционного Суда здание или я неправильно адрес забил(не 11-б а 116)?
По цвету на гуглмапс вроде оно и рядом вроде такой же серый новодел под модерн ЮниКредитБанк
Куда ж метили тогда если оно(Герань) с стороны суда и прилетело?
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барабашов
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:18
Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
С Бульбостана мопеды летели.
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UA
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:20
UA написав:
Самое интересное что женщина заподозрила нереалистичность вброса Макса, а мужики схавали за чистую монету.
Если делать по уму, общая смета всей затеи с вспомогательным оборудованием от 2 млн. грн. за турецкий генератор.
Весит это всё под 3 тонны без топлива.
Требует работы проектанта.
И самое главное, не решает вопроса избирательности пользователей и перегруза системы.
Одна квартира заплатила за оборудование другая нет, а пользуются все?
Один постоянно потребляет ЭЭ другой сбежал на Говерлу, а топливо оплачивают как?
Максиму нужно было написать про закупку ОСББ партии генераторов Росси в каждую квартиру. Выглядит реалистичнее.
Аирмакс никогда не врет. Если говорю, что ставим - значит ставим. И проектант уже работает.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:24
rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
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барабашов
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:28
UA написав: Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
С Бульбостана мопеды летели.
А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
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барабашов
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:44
барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
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rjkz
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:55
барабашов написав: UA написав: Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
С Бульбостана мопеды летели.
А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
Точно не в курсе.
Один мопед = три с половиной 152 мм снаряда
Учитывая деревянные перекрытия вполне соответствует размеру разрушений.
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UA
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