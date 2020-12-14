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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10377103781037910380>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
сверхзвуком низко летела,видел в Обуховском районе,таких же 2 по Б.Гаврилишина в начале марта.Там в доме№4 две квартиры на 8 и 9 этаже приняли и уже восстановлены.Сила взрыва одинакова.Соседние строения без стекол
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:16

Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:17

  UA написав:Точно не в курсе.
Один мопед = три с половиной 152 мм снаряда
Учитывая деревянные перекрытия вполне соответствует размеру разрушений.

В том доме достаточно было крышу обрушить и под ее весом все остальное и сложилось. В этом плане царские дома самые хрупкие несмотря на толщину стен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:21

  airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?

Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:23

  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?


Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.
И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.

Покупатель моей квартиры - человек целеустремленный, успешный, настоящий патриот Украины, в отличие от некоторых, и, в целом, человек светлый и позитивный. Я его уже люблю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:24

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.



Да какая разница.Вы что,пытаетесь траекторию беспилотника вычислить??? Так это не ствольная артилерия,с какого направления уе....,туда и прилитело.Довольно близко к ЖД вокзалу и офису ДТЭК...Просто удивляюсь,как попали в этот неказистый дом развалину,в окружении свечек,как будто специально его "заказали",чтоб место под застройку освободить в центре.Все время крутится одна и та же мысль.Просто реально какой то анриал..Если совпадение,а это вероятнее так и есть,то невороятное просто,счастливое стечение обстоятельств для ближайших домов.Жертв могло быть намного,намного больше.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:27

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?

Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.

Там вещей целый грузовик - все что нажито непосильным трудом. Куда их девать? + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:29

  osafly написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?

С Бульбостана мопеды летели.



Да какая разница.Вы что,пытаетесь траекторию беспилотника вычислить??? Так это не ствольная артилерия,с какого направления уе....,туда и прилитело.Довольно близко к ЖД вокзалу и офису ДТЭК...Просто удивляюсь,как попали в этот неказистый дом развалину,в окружении свечек,как будто специально его "заказали",чтоб место под застройку освободить в центре.Все время крутится одна и та же мысль.Просто реально какой то анриал..Если совпадение,а это вероятнее так и есть,то невороятное просто,счастливое стечение обстоятельств для ближайших домов.Жертв могло быть намного,намного больше.

Да, если бы в нижние этажи уковского одоробла попало - 30 этажей сложились бы, учитывая как оно построено.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:39

  airmax78 написав: + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.

Это такая шутка? В квартире с дизайнерским ремонтом не предусмотрено реле напряжения?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:
  Faceless написав:
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.


Я как раз по этой теме сталкивался.
В банках генераторы если и есть, то только для серверной, я в одном банчке будучи дежурным вечернем админом лично вытягивал на балкон и заводил.
А в другом банке, когда банк переехал в новое помещение, то подрядчик не успел сделать подключение электричества от города, и чтобы не попасть на неустойку месяц полтора питал весь банк от дизель генератора! Так он помощнее был чем 120 квт.
Но мне говорили что это стрем, и за такое могут сделать неприятно.
И заправляли его по этой причине только ночью с большими предосторожностями втихаря.

Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика


Ну нехай фантастика, але я працював в кількох БЦ, де часом бачив ті генератори (по розміру як невеликий фургон кожен), але якось не доводилося "випробовувати". А зараз колеги їздять в офіс, в БЦ А-класу, бо там завжди є електрика, забезпечене резервне живлення.
Щодо банків - на серверні і роботу всіх критичних систем і відповідно робочі місця в головному банку є вимога забезпечення резервного живлення мінімум на 6 годин. По факту, на весь ГБ в серйозних банках роблять резервне живлення, що розраховане на не менший період.
Faceless
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