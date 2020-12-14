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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 жов, 2022 21:59
барабашов написав:
А разве в ту екатерининку не мопед прилетел?
От калибра б там и рядом дома пострадали критически
сверхзвуком низко летела,видел в Обуховском районе,таких же 2 по Б.Гаврилишина в начале марта.Там в доме№4 две квартиры на 8 и 9 этаже приняли и уже восстановлены.Сила взрыва одинакова.Соседние строения без стекол
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:16
Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
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airmax78
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:17
UA написав:
Точно не в курсе.
Один мопед = три с половиной 152 мм снаряда
Учитывая деревянные перекрытия вполне соответствует размеру разрушений.
В том доме достаточно было крышу обрушить и под ее весом все остальное и сложилось. В этом плане царские дома самые хрупкие несмотря на толщину стен.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:21
airmax78 написав:
Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.
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BIGor
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:23
rjkz написав: барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
Покупатель моей квартиры - человек целеустремленный, успешный, настоящий патриот Украины, в отличие от некоторых, и, в целом, человек светлый и позитивный. Я его уже люблю.
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airmax78
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:24
UA написав: Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
С Бульбостана мопеды летели.
Да какая разница.Вы что,пытаетесь траекторию беспилотника вычислить??? Так это не ствольная артилерия,с какого направления уе....,туда и прилитело.Довольно близко к ЖД вокзалу и офису ДТЭК...Просто удивляюсь,как попали в этот неказистый дом развалину,в окружении свечек,как будто специально его "заказали",чтоб место под застройку освободить в центре.Все время крутится одна и та же мысль.Просто реально какой то анриал..Если совпадение,а это вероятнее так и есть,то невороятное просто,счастливое стечение обстоятельств для ближайших домов.Жертв могло быть намного,намного больше.
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osafly
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:27
BIGor написав: airmax78 написав:
Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.
Там вещей целый грузовик - все что нажито непосильным трудом. Куда их девать? + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.
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airmax78
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:29
osafly написав: UA написав: Хомякоид написав:
Да нашел уже.
Большому дому сзади повезло.
Это откуда запускали ? С Бульбостана ?
С Бульбостана мопеды летели.
Да какая разница.Вы что,пытаетесь траекторию беспилотника вычислить??? Так это не ствольная артилерия,с какого направления уе....,туда и прилитело.Довольно близко к ЖД вокзалу и офису ДТЭК...Просто удивляюсь,как попали в этот неказистый дом развалину,в окружении свечек,как будто специально его "заказали",чтоб место под застройку освободить в центре.Все время крутится одна и та же мысль.Просто реально какой то анриал..Если совпадение,а это вероятнее так и есть,то невороятное просто,счастливое стечение обстоятельств для ближайших домов.Жертв могло быть намного,намного больше.
Да, если бы в нижние этажи уковского одоробла попало - 30 этажей сложились бы, учитывая как оно построено.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:39
airmax78 написав:
+ пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.
Это такая шутка? В квартире с дизайнерским ремонтом не предусмотрено реле напряжения?
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Richi
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:45
Voistov написав: Faceless написав:
Voistov написав:Мне почему то кажется, что для использования генераторе уровня 120 квт нужно разрешение.
Если его нет то это колхоз.
Конечно никто не отменял слабость органов, коррупцию и тд.
На що саме дозвіл? Ціла купа БЦ має генератори для резервного живлення, в банків це взагалі обов'язкова вимога. Головне вихлоп безпечно виводити.
Я как раз по этой теме сталкивался.
В банках генераторы если и есть, то только для серверной, я в одном банчке будучи дежурным вечернем админом лично вытягивал на балкон и заводил.
А в другом банке, когда банк переехал в новое помещение, то подрядчик не успел сделать подключение электричества от города, и чтобы не попасть на неустойку месяц полтора питал весь банк от дизель генератора! Так он помощнее был чем 120 квт.
Но мне говорили что это стрем, и за такое могут сделать неприятно.
И заправляли его по этой причине только ночью с большими предосторожностями втихаря.
Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
Ну нехай фантастика, але я працював в кількох БЦ, де часом бачив ті генератори (по розміру як невеликий фургон кожен), але якось не доводилося "випробовувати". А зараз колеги їздять в офіс, в БЦ А-класу, бо там завжди є електрика, забезпечене резервне живлення.
Щодо банків - на серверні і роботу всіх критичних систем і відповідно робочі місця в головному банку є вимога забезпечення резервного живлення мінімум на 6 годин. По факту, на весь ГБ в серйозних банках роблять резервне живлення, що розраховане на не менший період.
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Faceless
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