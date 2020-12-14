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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10377103781037910380

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Voistov написав:Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика

В бц генераторы на системы охраны, пожаротушения, дымоудаления.
Ну и подсветить пути эвакуации, а совсем не так как подумал Faceless.
Я не "подумав", я говорю про факти, як зараз колеги/знайомі працюють в БЦ, де завжди працює ВСЕ
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?


Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.
И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.

Покупатель моей квартиры - человек целеустремленный, успешный, настоящий патриот Украины, в отличие от некоторых, и, в целом, человек светлый и позитивный. Я его уже люблю.
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:06

  Richi написав:
  airmax78 написав: + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.

Это такая шутка? В квартире с дизайнерским ремонтом не предусмотрено реле напряжения?

Все что нужно там есть. Кроме ИБП на квартиру. Но береженого Бог бережет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:11

  Faceless написав:Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.

Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
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