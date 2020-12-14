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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 жов, 2022 22:46
UA написав: Voistov написав:
Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
В бц генераторы на системы охраны, пожаротушения, дымоудаления.
Ну и подсветить пути эвакуации, а совсем не так как подумал Faceless.
Я не "подумав", я говорю про факти, як зараз колеги/знайомі працюють в БЦ, де завжди працює ВСЕ
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:52
airmax78 написав: rjkz написав: барабашов написав:rjkz
Подождите!
А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт?
Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х?
Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" .
В такое время одни теряют состояния, другие приобретают.
Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться.
Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями.
И уже он будет с головной болью, а не Максим.
Это справедливое предложение.
Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно.И хочу закончить этот пост словами самого Максима:
"Покупать недвижимость во время войны - это клиника".
Писал он это, правда еще до 24.02.
Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
Покупатель моей квартиры - человек целеустремленный, успешный, настоящий патриот Украины, в отличие от некоторых, и, в целом, человек светлый и позитивный. Я его уже люблю.
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 23:06
Richi написав: airmax78 написав:
+ пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.
Это такая шутка? В квартире с дизайнерским ремонтом не предусмотрено реле напряжения?
Все что нужно там есть. Кроме ИБП на квартиру. Но береженого Бог бережет.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 23:11
Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 23:56
Faceless написав: UA написав: Voistov написав:
Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
В бц генераторы на системы охраны, пожаротушения, дымоудаления.
Ну и подсветить пути эвакуации, а совсем не так как подумал Faceless.
Я не "подумав", я говорю про факти, як зараз колеги/знайомі працюють в БЦ, де завжди працює ВСЕ
Поинтересуйтесь от чего оно всегда работает?
Может БЦ класса имеет 2 или 3 ввода на свою ТП т.к. купило подключение высокого класса надежности?
Тот кто строил дом знает, что формально! можно купить подключение разных категорий надежности даже на частный дом.
Насколько это реализуемо и целесообразно в случаи с частным домом вопрос больше теоретический.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 00:43
Faceless написав: UA написав: Voistov написав:
Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
В бц генераторы на системы охраны, пожаротушения, дымоудаления.
Ну и подсветить пути эвакуации, а совсем не так как подумал Faceless.
Я не "подумав", я говорю про факти, як зараз колеги/знайомі працюють в БЦ, де завжди працює ВСЕ
Аккумуляторы. Маленький на 4 часа весит 65кг. Но их тоже потом заряжать, не поверите от розетки. АЗС полтора года, в предыдущей секцес стори, кстати, питалась от соседнего столба на трассе.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 01:17
BIGor написав: airmax78 написав:
Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.
готов снять прелесть за 5К гривен
кстати мне не понятен момент в ЯГ что не несколько линий входа Э/Э шо жильцы вдруг решили скидываться на генератор?
там лифты хоть доезжают до ближайшего этажа при пропаже ЭЭ?
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