Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:rjkz Подождите! А на чём будет расти премия за риск? За чей она будет счёт? Кто понимал факт роста и размер премии при Кучме 21-23 года назад? А тем более в середине 90х? Есть ли сейчас резервы для снижения себестоимости новостроя(и земли под него В ХОРОШЕМ МЕСТЕ!!!) как в 14-15годах и тем более 98-02годах, когда работа за двести баксов считалась высокооплачиваемой? Понятно что сталинки в моих намоленных местах и хрущи на Отрадном и даже Печёрске себестоимости не имеют, но только для людей которые в них родились(те кто их получили при Никите - % на 99 уже не с нами), а кто то мог и за 200+куе такую прелесть при Ющенко под ремонт в валютную ипотеку взять. Они(и многочисленные конечные покупатели Тарянов и Тетрисов с ЦП) готовы признать себя дураками, чтоб дать заработать Реусам два конца лет за 10?
Сейчас классическая ситуация "Покупай, когда на улицах льется кровь" . В такое время одни теряют состояния, другие приобретают. Есть вариант, что состояние превратится в гору строительного мусора и/или радиоактивной пыли. Но может и не превратиться. Реус дает возможность Максиму выйти из рискованной ситуации пусть и с потерями. И уже он будет с головной болью, а не Максим. Это справедливое предложение. Но Максим делает вид, что рисков нет, что все пучком. Не понятно только почему бросил только доделанную квартиру мечты и свалил в Вену, если в Киеве все спокойно и безопасно. И хочу закончить этот пост словами самого Максима: "Покупать недвижимость во время войны - это клиника". Писал он это, правда еще до 24.02. Тут, фактически, он ставит диагноз будушему покупателю своей прелесци.
Покупатель моей квартиры - человек целеустремленный, успешный, настоящий патриот Украины, в отличие от некоторых, и, в целом, человек светлый и позитивный. Я его уже люблю.
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Voistov написав:Про резервные генераторы в бц - что то мне кажется это фантастика
В бц генераторы на системы охраны, пожаротушения, дымоудаления. Ну и подсветить пути эвакуации, а совсем не так как подумал Faceless.
Я не "подумав", я говорю про факти, як зараз колеги/знайомі працюють в БЦ, де завжди працює ВСЕ
Поинтересуйтесь от чего оно всегда работает? Может БЦ класса имеет 2 или 3 ввода на свою ТП т.к. купило подключение высокого класса надежности? Тот кто строил дом знает, что формально! можно купить подключение разных категорий надежности даже на частный дом. Насколько это реализуемо и целесообразно в случаи с частным домом вопрос больше теоретический.
airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Finance.ua стоит уже какие-то деньги с вас брать за использование ресурса как маркетплейс. В случае продажи, к которой будет какое-то отношение ресурса Finance.ua (ресурсу в дальнейщем), 5% комиссии от суммы сделки ресурсу, 5% ЗСУ за сохранность прелесци неушкодженной. И это даже не обсуждается. Вне зависимости от суммы сделки. В качестве "жеста доброй воли" на оставшиеся после уплаты налогов деньги можете собрать группу форумчан из пострадавших регионов и вывезти на экскурсию в Вену. По памяти - Влад, Зебра, Сан... кто-то еще подтянется. Думаю, это вам зачтется.
Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.
Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні. Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно. Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки. Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території. Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.