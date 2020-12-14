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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10378103791038010381

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:48

  Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.


Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні.
Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно.
Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки.
Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території.
Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.

Франт, ви дуже погано знаєте норми споживання.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:56

  airmax78 написав:
  Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.


Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні.
Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно.
Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки.
Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території.
Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.

Франт, ви дуже погано знаєте норми споживання.

Я знаю закон Ома, на відміну від вас, і маю уявлення, що таке сила струму, що таке напруга, що таке потужність. Вам варто ознайомитись з цим всім, а потім закидати куєту на форум.
Помножте кількість квартир на 2кВт (мінімум споживання квартири з електроплитою), потім продовжимо. Електрогенератор будете під'єднувати до загальної електромережі 220 Вольт і платити двічі за е/е????((((
Востаннє редагувалось Frant в Пон 31 жов, 2022 08:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 07:58

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?

Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.

Там вещей целый грузовик - все что нажито непосильным трудом. Куда их девать? + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.

От лишних вещей нужно избавляться, если пол-года не пользуетесь - то зачем они Вам. Выставьте на олх или отдайте нуждающимся. У нас в стране очень много к сожалению людей, у которых вообще вещей не осталось.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:18

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.


Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні.
Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно.
Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки.
Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території.
Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.

Франт, ви дуже погано знаєте норми споживання.

Я знаю закон Ома, на відміну від вас, і маю уявлення, що таке сила струму, що таке напруга, що таке потужність. Вам варто ознайомитись з цим всім, а потім закидати куєту на форум.
Помножте кількість квартир на 2кВт (мінімум споживання квартири з електроплитою), потім продовжимо. Електрогенератор будете під'єднувати до загальної електромережі 220 Вольт і платити двічі за е/е????((((


2 квт. це дуже по мінімуму.
Якщо праска, стіралка з сушилкою, посудмийка, комп+холод вартира буде споживати близько 5 квт.
500 * 5 квт = 2 500 квт. або 2.5 MВатт
Я х.з. чи є такі дизель генератори в вільному продажу та скільки місця вони займають

https://www.brizmotors.ru/land/mega/
Такі генератори є. Коштують приблизно від пів мільйона євро.
200 літрів дізеля за годину. :shock:

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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:38

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:пользователь квартиры должен тренинг пройти
переезжаете в Ужгород, зачем вам та Австрия, будете местным бароном, зацените ремонт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... PW8Rm.html
Можно приезжих на экскурсию водить, а это уже бизнес.

оренда $1К, з огляду на той актив, майже задармо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 08:44

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?


Finance.ua стоит уже какие-то деньги с вас брать за использование ресурса как маркетплейс.
В случае продажи, к которой будет какое-то отношение ресурса Finance.ua (ресурсу в дальнейщем), 5% комиссии от суммы сделки ресурсу, 5% ЗСУ за сохранность прелесци неушкодженной. И это даже не обсуждается.
Вне зависимости от суммы сделки.
В качестве "жеста доброй воли" на оставшиеся после уплаты налогов деньги можете собрать группу форумчан из пострадавших регионов и вывезти на экскурсию в Вену.
По памяти - Влад, Зебра, Сан... кто-то еще подтянется.
Думаю, это вам зачтется.

В мене дача пострадала.
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_31.html
І цоколь вна оКРЖН пережив окупацію.
flyman
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  #<1 ... 10378103791038010381
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