Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.
Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні. Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно. Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки. Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території. Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.
Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.
Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні. Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно. Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки. Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території. Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.
Франт, ви дуже погано знаєте норми споживання.
Я знаю закон Ома, на відміну від вас, і маю уявлення, що таке сила струму, що таке напруга, що таке потужність. Вам варто ознайомитись з цим всім, а потім закидати куєту на форум. Помножте кількість квартир на 2кВт (мінімум споживання квартири з електроплитою), потім продовжимо. Електрогенератор будете під'єднувати до загальної електромережі 220 Вольт і платити двічі за е/е????((((
Востаннє редагувалось Frant в Пон 31 жов, 2022 08:03, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Cдайте прелесть в аренду - win-win будет, и квартира Ваша останется, и денежный поток в Австрию на расходы.
Там вещей целый грузовик - все что нажито непосильным трудом. Куда их девать? + пользователь квартиры должен тренинг пройти + честно говоря боюсь что с этими скачками напряжения вся техника нах сгорит.
От лишних вещей нужно избавляться, если пол-года не пользуетесь - то зачем они Вам. Выставьте на олх или отдайте нуждающимся. У нас в стране очень много к сожалению людей, у которых вообще вещей не осталось.
Frant написав:Люди,які вважають, що 25-поверховий будинок на 500 квартир можна забезпечити електроенергією від електрогенератора хоча би на 1 годину - ніхрена не тямлять в фізиці і арифметиці.
Війна вирішила проблему української еліти - зменшила надлишок робочої сили в Україні. Післявійни знайти грамотного інженера, математика, хіміка, фізика - буде архіскладно. Електрозварювальників і токарів - треба буде виписувати з Німеччини чи Америки. Я вважаю, що це величезний плюс для цієї території. Нарешті укро-бидло-їліта змушена буде платити реальну європейську зарплату кваліфікованим кадрам, а не 200 чи 300 дол/міс.
Франт, ви дуже погано знаєте норми споживання.
Я знаю закон Ома, на відміну від вас, і маю уявлення, що таке сила струму, що таке напруга, що таке потужність. Вам варто ознайомитись з цим всім, а потім закидати куєту на форум. Помножте кількість квартир на 2кВт (мінімум споживання квартири з електроплитою), потім продовжимо. Електрогенератор будете під'єднувати до загальної електромережі 220 Вольт і платити двічі за е/е????((((
2 квт. це дуже по мінімуму. Якщо праска, стіралка з сушилкою, посудмийка, комп+холод вартира буде споживати близько 5 квт. 500 * 5 квт = 2 500 квт. або 2.5 MВатт Я х.з. чи є такі дизель генератори в вільному продажу та скільки місця вони займають
airmax78 написав:Все-таки мне надо уже какие-то деньги с финанс.ua брать - что бы мы уже месяц обсуждали, если бы я не запустил свою виртуальную продажу?
Finance.ua стоит уже какие-то деньги с вас брать за использование ресурса как маркетплейс. В случае продажи, к которой будет какое-то отношение ресурса Finance.ua (ресурсу в дальнейщем), 5% комиссии от суммы сделки ресурсу, 5% ЗСУ за сохранность прелесци неушкодженной. И это даже не обсуждается. Вне зависимости от суммы сделки. В качестве "жеста доброй воли" на оставшиеся после уплаты налогов деньги можете собрать группу форумчан из пострадавших регионов и вывезти на экскурсию в Вену. По памяти - Влад, Зебра, Сан... кто-то еще подтянется. Думаю, это вам зачтется.