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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:26
airmax78 написав: Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 31 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 09:32
reus написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буле інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Реус, зрозумійте - він отримав ту "квітку" фактично на шару. Тому й не цінить її.
Якби він таксував ночами, чи ішачив комбайнером в полі, чи впахував на конвейєрі в Чехії - він дорожив би заробленими грошима.
Ситуація інша - як прийшли гроші, так і пішли.
П.С. Пора зменшувати ціну до вартості ремонту, до 100 000)))
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Додано: Пон 31 жов, 2022 09:36
reus написав:
Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Та ну що ви... З'явиться амбітний, сміливий та перспективний. Саме таким місце в столиці. Хоча, звідки у таких гроші?)
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Додано: Пон 31 жов, 2022 09:40
Що цікаво - що на моменті, то я б навіть, НЕ хотів би обміняти Максову квіточку з прихованими плінтусами в Києві - на свій смарт з овноблоку у ще незавершеному будівництві у Львові!
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