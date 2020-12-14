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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:26
airmax78 написав: Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 31 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 09:36
reus написав:
Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Та ну що ви... З'явиться амбітний, сміливий та перспективний. Саме таким місце в столиці. Хоча, звідки у таких гроші?)
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:23
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:31
reus написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Якби він заробив гроші важко працюючи (таксував би по ночам, іпашив би на конвеєрі в Чехії, варив би залізні прути на будівництві, тобто складав би копійчину до копійчини) - він би по іншому відносився до них. А так....
Шара прийшла, шара пішла.
Покочевряжиться і продасть за скільки дадуть.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:36
reus написав:
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці
Ще є я. Але у мене ціна вже 49988 євро
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Investor_K
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:45
Investor_K написав: reus написав:
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці
Ще є я. Але у мене ціна вже 49988 євро
це зовсім мало))) третина від євроремонта)))) скритні плінтуси і венеціанська штукатурка - це вам не імпеданс з подвійним інтегралом
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 31 жов, 2022 12:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 12:48
Frant написав:
це зовсім мало))) третина від євроремонта))))
Таке життя...Більше не дам!
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:00
админ - кориш риелтора Писаренко? сразу потер пост про него.... хм...
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:07
Олежан написав:
админ - кориш риелтора Писаренко? сразу потер пост про него.... хм...
тут треться багато чого.
Не зважайте, пишіть, що думаєте.
Правда очі коле комусь))))
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