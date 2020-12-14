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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10376103771037810379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:26

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.

Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.

Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Востаннє редагувалось reus в Пон 31 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.


Та ну що ви... З'явиться амбітний, сміливий та перспективний. Саме таким місце в столиці. Хоча, звідки у таких гроші?)
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:23

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на квіточку у Києві?

  Faceless написав:Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:31

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Faceless написав:Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.

Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.

Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.

Якби він заробив гроші важко працюючи (таксував би по ночам, іпашив би на конвеєрі в Чехії, варив би залізні прути на будівництві, тобто складав би копійчину до копійчини) - він би по іншому відносився до них. А так....
Шара прийшла, шара пішла.
Покочевряжиться і продасть за скільки дадуть.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці

Ще є я. Але у мене ціна вже 49988 євро
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:45

  Investor_K написав:
  reus написав:Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці

Ще є я. Але у мене ціна вже 49988 євро

це зовсім мало))) третина від євроремонта)))) скритні плінтуси і венеціанська штукатурка - це вам не імпеданс з подвійним інтегралом
Востаннє редагувалось Frant в Пон 31 жов, 2022 12:53, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:це зовсім мало))) третина від євроремонта))))


Таке життя...Більше не дам!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

админ - кориш риелтора Писаренко? сразу потер пост про него.... хм...
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:07

  Олежан написав:админ - кориш риелтора Писаренко? сразу потер пост про него.... хм...

тут треться багато чого.
Не зважайте, пишіть, що думаєте.
Правда очі коле комусь))))
Frant
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