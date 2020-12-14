|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:26
airmax78 написав: Faceless написав:
Якщо швидко не продасться, то я почну серйозніше приглядатися до вашої квіточки. Тоді напишу. Поки нічого, бо я не торгуюся, якщо реально не готовий робити пропозицію.
Ваша пропрзиція буде в пріоритеті.
Реус, якщо так далі пійде - доведеться орендувати у Респекта замість квітки.
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 31 жов, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3907
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:36
reus написав:
Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Та ну що ви... З'явиться амбітний, сміливий та перспективний. Саме таким місце в столиці. Хоча, звідки у таких гроші?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:04
reus написав:
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Аірмакс не розуміє, бо занадто емоційний (як він зміг заробити такі гроші для мене загадка), що він втратив у деякому випадку.
Перемога. Україна це Європа. Люди їдуть до Вени. Його квітка нікому не потрібна як й пентхауз у Сумах. Грощі концентруються не тут.
Поразка. Україна це Білорусь на мінімалках. Гроші у Москві. Квіточка нікому не потрібна.
Розумні люди зараз не намагаються продати, а чекають. Може через тиждень й та Європа чи Америка будуть у ядерному попелі, а квіточка завжди квіточка.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9180
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2123 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:30
Vlad442 написав: reus написав:
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Аірмакс не розуміє, бо занадто емоційний (як він зміг заробити такі гроші для мене загадка), що він втратив у деякому випадку.
Перемога. Україна це Європа. Люди їдуть до Вени. Його квітка нікому не потрібна як й пентхауз у Сумах. Грощі концентруються не тут.
Поразка. Україна це Білорусь на мінімалках. Гроші у Москві. Квіточка нікому не потрібна.
Розумні люди зараз не намагаються продати, а чекають. Може через тиждень й та Європа чи Америка будуть у ядерному попелі, а квіточка завжди квіточка.
Крім двох полюсів бінарної логіки є ще 50 відтінків сірого, плюс 100500 років ні миру ні війни.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29797
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:37
Vlad442 написав: reus написав:
Це все пусті балачки. Сміливих реальних покупців не найдете, окрім мене, але ви впевнено робите все можливе, щоб навіть і я відмовився від вашої квіточки. Ще декілька ракетних атак і навіть теоретично ніхто не наважиться розглядати покупку. Я не відмовлюся, але вже буде інша цінова пропозиція. Ваша історія, це приклад як втрачати кошти на рівному місці.
Аірмакс не розуміє, бо занадто емоційний (як він зміг заробити такі гроші для мене загадка), що він втратив у деякому випадку.
Перемога. Україна це Європа. Люди їдуть до Вени. Його квітка нікому не потрібна як й пентхауз у Сумах. Грощі концентруються не тут.
Поразка. Україна це Білорусь на мінімалках. Гроші у Москві. Квіточка нікому не потрібна.
Розумні люди зараз не намагаються продати, а чекають. Може через тиждень й та Європа чи Америка будуть у ядерному попелі, а квіточка завжди квіточка.
Не буде ніякої поразки, а буде перемога, це питання часу. Але нажаль буде суттєве просідання цін на РН -50%, а деякі сегменти, навіть впадуть ще більше і причин для цього дуже багато. Потім ми побачимо поступове збільшення цін і за 10 років Макс можливо отримає сьогоденну хотєлку, якщо його квіточка залишиться ще живою. У нього ще залишився невеликий шанс вийти з цієї історії з невеликими фінансовими втратами, але час невгомонний й грає проти нього.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 31 жов, 2022 15:52, всього редагувалось 2 разів.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3907
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:41
️
У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів
️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.
КМДА
А де ж усі пасажири?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1292 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:02
reus написав:
Не буде ніякої поразки, а буде перемога, це питання часу. Але нажаль буде суттєве просідання цін на РН -50%, а деякі сегменти, навіть впадуть ще більше і причин для цього дуже багато. Потім ми побачимо поступове збільшення цін і за 10 років Макс можливо отримає сьогоденну хотєлку, якщо його квіточка залишиться ще живою. У нього ще залишився невеликий шанс вийти з цієї історії з невеликими фінансовими втратами, але час невгомонний й грає проти нього.
Друзі, ну не можна так мислити тільки на півкроку вперед. Приймуть у ЄС = всі поїдуть. Ну це капець якийсь. Ви ж всі з вищою освітою. Коли Україну приймуть до ЄС вона автоматично стає цікавою для багатьох мешканців сусідніх країн. Передусім братнього народу кацапів - які будуть намагатись потрапити в Україну після закінчення війни всіма правдами та неправдами. А там народу - як бруду.
Зрозумійте, якщо кацапи згодні жити у таких іпенях як Тбілісі, Єреван, Алмати та навіть Ташкент - Київ - столиця країни ЄС для них стає землею "обетованою".
І тут вони бачать те, що їм показували в щоденнику дизайнера та геометріумі в центрі Києва, з панорманим склінням - все як вони люблять і за ціну 3ки в панелі в Щукіно. Продаж триватиме 15 хвилин.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41181
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5092 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23193
|13818779
|
Пон 31 жов, 2022 16:01
rjkz
|
|1111
|4901219
|
|
|3
|4688
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|