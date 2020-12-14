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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10378103791038010381>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:56

  airmax78 написав:
  reus написав:Не буде ніякої поразки, а буде перемога, це питання часу. Але нажаль буде суттєве просідання цін на РН -50%, а деякі сегменти, навіть впадуть ще більше і причин для цього дуже багато. Потім ми побачимо поступове збільшення цін і за 10 років Макс можливо отримає сьогоденну хотєлку, якщо його квіточка залишиться ще живою. У нього ще залишився невеликий шанс вийти з цієї історії з невеликими фінансовими втратами, але час невгомонний й грає проти нього.

Друзі, ну не можна так мислити тільки на півкроку вперед. Приймуть у ЄС = всі поїдуть. Ну це капець якийсь. Ви ж всі з вищою освітою. Коли Україну приймуть до ЄС вона автоматично стає цікавою для багатьох мешканців сусідніх країн. Передусім братнього народу кацапів - які будуть намагатись потрапити в Україну після закінчення війни всіма правдами та неправдами. А там народу - як бруду.
Зрозумійте, якщо кацапи згодні жити у таких іпенях як Тбілісі, Єреван, Алмати та навіть Ташкент - Київ - столиця країни ЄС для них стає землею "обетованою".
І тут вони бачать те, що їм показували в щоденнику дизайнера та геометріумі в центрі Києва, з панорманим склінням - все як вони люблять і за ціну 3ки в панелі в Щукіно. Продаж триватиме 15 хвилин.

Ніхто кацапів в Україну не пустить. Візу отримають одиниці, і тільки за особливі заслуги перед Україною! Щодо ЕС, то я вже наводив приклад Болгарії, де ціни значно нижчі на такі квартири, як ваша квіточка! Так що або зараз за адекватну ціну, або через 10 років за сьогоденну хотєлку, якщо звісно залишиться що продавати!
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:24

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Друзі, ну не можна так мислити тільки на півкроку вперед. Приймуть у ЄС = всі поїдуть. Ну це капець якийсь. Ви ж всі з вищою освітою. Коли Україну приймуть до ЄС вона автоматично стає цікавою для багатьох мешканців сусідніх країн. Передусім братнього народу кацапів - які будуть намагатись потрапити в Україну після закінчення війни всіма правдами та неправдами. А там народу - як бруду.
Зрозумійте, якщо кацапи згодні жити у таких іпенях як Тбілісі, Єреван, Алмати та навіть Ташкент - Київ - столиця країни ЄС для них стає землею "обетованою".
І тут вони бачать те, що їм показували в щоденнику дизайнера та геометріумі в центрі Києва, з панорманим склінням - все як вони люблять і за ціну 3ки в панелі в Щукіно. Продаж триватиме 15 хвилин.


Где-то я уже подобное читал...
ЧТо-то про НЬю-Васюки. :lol:

У Вас погано з фантазією, тому і ремонт швидко застарів.

Виходить в цоколі в мене лофтремонт вічно свіжий та модерний
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:31

rjkz
Хотелось бы поточнее адрес дома, где в жирном 19м году под фанфары, сопровождавшие наступление не только Нового Года, но и путь от лучшего к прекрасному нашего преЗЕздента, кто то очень неосмотрительный и невидящий света в конце туннеля додумался продать по цене ремонта не только его самого, но ещё и дом из красного кирпича с нормальными потолками и отличной планировкой.
И кто тогда брал под ремонт всякие Галактико-Навигаторы по цене метра намного больше - для меня вопрос. Вопрос их психического состояния и знания основ арифметики.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:40

  flyman написав:Виходить в цоколі в мене лофтремонт вічно свіжий та модерний

Сейчас ваш ремонт особенно актуален.
Фотографируйте и смело отправляйте с требованием компенсации - там ясно видно, что все порушено и разграблено орками.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:12

  antey1969 написав:
  flyman написав:Виходить в цоколі в мене лофтремонт вічно свіжий та модерний

Сейчас ваш ремонт особенно актуален.
Фотографируйте и смело отправляйте с требованием компенсации - там ясно видно, что все порушено и разграблено орками.

поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
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будуть донати?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:23

flyman Привет, а что за инвестиционный менеджер пишет для тебя тексты на таком слаженном русском языке?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:Виходить в цоколі в мене лофтремонт вічно свіжий та модерний

Сейчас ваш ремонт особенно актуален.
Фотографируйте и смело отправляйте с требованием компенсации - там ясно видно, что все порушено и разграблено орками.

поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
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будуть донати?
Буряти сиділи?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:28

  Grand Touring написав:flyman Привет, а что за инвестиционный менеджер пишет для тебя тексты на таком слаженном русском языке?

прессекретар пресслужби для ЦА
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:30

  Faceless написав:
flyman написав:
  antey1969 написав:Сейчас ваш ремонт особенно актуален.
Фотографируйте и смело отправляйте с требованием компенсации - там ясно видно, что все порушено и разграблено орками.

поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
будуть донати?
Буряти сиділи?

В цоколі в будинку напроти.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:33

  Faceless написав:
flyman написав:
  antey1969 написав:Сейчас ваш ремонт особенно актуален.
Фотографируйте и смело отправляйте с требованием компенсации - там ясно видно, что все порушено и разграблено орками.

поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
будуть донати?
Буряти сиділи?

Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.
antey1969
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