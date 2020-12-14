Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:34
antey1969 написав: Faceless написав:
Буряти сиділи?
Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.
ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:38
flyman написав: antey1969 написав: Faceless написав:
буряти сиділи?
Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.
ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта
Эка вы завернули.
Если описать одним словом, получится "побрезговали"
antey1969
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:16
flyman написав: antey1969 написав: Faceless написав:
Буряти сиділи?
Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.
ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта
Ну тут погоджуюсь, хоча б унітаз є, і не просто стоїть, а підключений до каналізації і водогону, це вже недосяжний цивілізаційний стрибок.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:25
Ромасик написав:
️
У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів
️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.
КМДА
А де ж усі пасажири?
Тут є деякі дані (так як держкомтат взагалі не працює)
https://forbes.ua/company/igor-mazepa-25102022-9272
«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до
60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.
В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це
1,74 млн.
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