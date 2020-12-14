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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10378103791038010381

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:34

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
flyman написав:поки не пофікшено фотообмінник для фінанса:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
будуть донати?
Буряти сиділи?

Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.

ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:38

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  Faceless написав:буряти сиділи?

Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.

ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта

Эка вы завернули.
Если описать одним словом, получится "побрезговали"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  antey1969 написав:
  Faceless написав:Буряти сиділи?

Буряты зашли, прослезились и ушли.
Испытали ностальгию по родным сараям в степи.

ніт, вони ще не дійшли в своєму цивілізаційному розвитку до естетики модерного інтер"єра мінімалістичного стилю лофта
Ну тут погоджуюсь, хоча б унітаз є, і не просто стоїть, а підключений до каналізації і водогону, це вже недосяжний цивілізаційний стрибок.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:25

  Ромасик написав:
У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів

️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

КМДА

А де ж усі пасажири?

Тут є деякі дані (так як держкомтат взагалі не працює)
https://forbes.ua/company/igor-mazepa-25102022-9272
«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до 60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.

В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це 1,74 млн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:32

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Друзі, ну не можна так мислити тільки на півкроку вперед. Приймуть у ЄС = всі поїдуть. Ну це капець якийсь. Ви ж всі з вищою освітою. Коли Україну приймуть до ЄС вона автоматично стає цікавою для багатьох мешканців сусідніх країн. Передусім братнього народу кацапів - які будуть намагатись потрапити в Україну після закінчення війни всіма правдами та неправдами. А там народу - як бруду.
Зрозумійте, якщо кацапи згодні жити у таких іпенях як Тбілісі, Єреван, Алмати та навіть Ташкент - Київ - столиця країни ЄС для них стає землею "обетованою".
І тут вони бачать те, що їм показували в щоденнику дизайнера та геометріумі в центрі Києва, з панорманим склінням - все як вони люблять і за ціну 3ки в панелі в Щукіно. Продаж триватиме 15 хвилин.


Где-то я уже подобное читал...
ЧТо-то про НЬю-Васюки. :lol:

У Вас погано з фантазією, тому і ремонт швидко застарів.


Зато вы фантазер сотого левела
:lol:
Остап Бендер отдыхает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:38

  барабашов написав:rjkz
Хотелось бы поточнее адрес дома, где в жирном 19м году под фанфары, сопровождавшие наступление не только Нового Года, но и путь от лучшего к прекрасному нашего преЗЕздента, кто то очень неосмотрительный и невидящий света в конце туннеля додумался продать по цене ремонта не только его самого, но ещё и дом из красного кирпича с нормальными потолками и отличной планировкой.
И кто тогда брал под ремонт всякие Галактико-Навигаторы по цене метра намного больше - для меня вопрос. Вопрос их психического состояния и знания основ арифметики.

ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:25


👨‍👩‍👦‍👦Кабмін прогнозує у 2023 році повернення 1,8 млн громадян із-за кордону після негативного сальдо міграції у 9,43 млн громадян у 2022 році
таки 9,5 млн выехало а то говорили что 3 млн, а Киев чё то пустой. Погулял по лавине вообще людей не увидел. Даже продавцы - роботы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:куда ни плюнь одна регрессия.

Але ще залишилися острови благополуччя :D
Власник мріє здати в оренду усього за 15куо

https://www.tiktok.com/@rielt.kiev/vide ... 4253004037
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