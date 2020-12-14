Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до 60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.
airmax78 написав:Друзі, ну не можна так мислити тільки на півкроку вперед. Приймуть у ЄС = всі поїдуть. Ну це капець якийсь. Ви ж всі з вищою освітою. Коли Україну приймуть до ЄС вона автоматично стає цікавою для багатьох мешканців сусідніх країн. Передусім братнього народу кацапів - які будуть намагатись потрапити в Україну після закінчення війни всіма правдами та неправдами. А там народу - як бруду. Зрозумійте, якщо кацапи згодні жити у таких іпенях як Тбілісі, Єреван, Алмати та навіть Ташкент - Київ - столиця країни ЄС для них стає землею "обетованою". І тут вони бачать те, що їм показували в щоденнику дизайнера та геометріумі в центрі Києва, з панорманим склінням - все як вони люблять і за ціну 3ки в панелі в Щукіно. Продаж триватиме 15 хвилин.
Где-то я уже подобное читал... ЧТо-то про НЬю-Васюки.
У Вас погано з фантазією, тому і ремонт швидко застарів.
барабашов написав:rjkz Хотелось бы поточнее адрес дома, где в жирном 19м году под фанфары, сопровождавшие наступление не только Нового Года, но и путь от лучшего к прекрасному нашего преЗЕздента, кто то очень неосмотрительный и невидящий света в конце туннеля додумался продать по цене ремонта не только его самого, но ещё и дом из красного кирпича с нормальными потолками и отличной планировкой. И кто тогда брал под ремонт всякие Галактико-Навигаторы по цене метра намного больше - для меня вопрос. Вопрос их психического состояния и знания основ арифметики.