барабашов написав:

Хотелось бы поточнее адрес дома, где в жирном 19м году под фанфары, сопровождавшие наступление не только Нового Года, но и путь от лучшего к прекрасному нашего преЗЕздента, кто то очень неосмотрительный и невидящий света в конце туннеля додумался продать по цене ремонта не только его самого, но ещё и дом из красного кирпича с нормальными потолками и отличной планировкой.И кто тогда брал под ремонт всякие Галактико-Навигаторы по цене метра намного больше - для меня вопрос. Вопрос их психического состояния и знания основ арифметики.