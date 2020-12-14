Додано: Пон 31 жов, 2022 22:03

BIGor написав: Ромасик написав: ️ У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів



️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.



КМДА У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.КМДА

А де ж усі пасажири? А де ж усі пасажири?

Тут є деякі дані (так як держкомтат взагалі не працює)

https://forbes.ua/company/igor-mazepa-25102022-9272

«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до 60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.

В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це 1,74 млн. Тут є деякі дані (так як держкомтат взагалі не працює)В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це

Непонятно, насколько репрезентативная статистика у Добробута, ведь даже я не являюсь их клиентом. С одной стороны хочется сказать, что я согласен с их 60%.С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток.С третьей, вроде как спрос на аренду вернулся на довоенный уровень (уже давно вещали об этом). По количеству жильцов и светящихся окон очень даже может быть. Хотя транспорт явно свободнее.С четвертой, все улицы, от простых Русановок до илытных башен Укрбуда или Славутича заставлены брычками. Их вроде уже больше, чем до 24 фев. И даже свободного места не осталось совсем. Страшно представить, что вернутся еще 40%.Сложить 4 версии в одну не получается.