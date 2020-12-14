Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:reus Так по вашей методике стоимость объекта 350х1500=525куе максимум Откуда там аренда 15куе? 5% годовых от стоимости, это по максимуму, 26,5 куе в год пусть будет Короче 110-120кгрн/мес аренда и это благодаря тому что прогнозы Зебры о "55, 65, 114..." ещё не сбываются
А кто вам сказал, что я эту квартиру оценил в 525куе? Как по мне, то она стоит голый бетон , минус демонтаж и вывоз хлама. Но я бы с этим вообще бы не связывался, разве, что за большой дисконт. Что мы сейчас обсуждаем, хотелку арендатора? Так я тоже много чего хочу, но это не значит, что получу. И нашли с чем сравнивать, у Макса авторский проект, сделанный со вкусом, поэтому я рассматриваю покупку его квиточки, пока за 126куе.
«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до 60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.
В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це 1,74 млн.
Непонятно, насколько репрезентативная статистика у Добробута, ведь даже я не являюсь их клиентом. С одной стороны хочется сказать, что я согласен с их 60%.
С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток.
С третьей, вроде как спрос на аренду вернулся на довоенный уровень (уже давно вещали об этом). По количеству жильцов и светящихся окон очень даже может быть. Хотя транспорт явно свободнее.
С четвертой, все улицы, от простых Русановок до илытных башен Укрбуда или Славутича заставлены брычками. Их вроде уже больше, чем до 24 фев. И даже свободного места не осталось совсем. Страшно представить, что вернутся еще 40%.
Ромасик написав:С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток
нет намекают, что цена будет в 2-3 раза выше если пассажиры хотят адекватные интервалы. Это как с топливом, решили надо продавать дёшево и сразу же появились очереди на несколько часов. В метро тоже будет очередь перед каждой дверью. Я такое видел перед электричками на святошино в час пик. Потому что электричка это дёшево.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий. Символично, когда поднимали вещи, вырубилась электрика и они где-то шатались в лифте. Зато в яр.граде в это же время полная иллюминация. Нужно было в нём ремонт кончать.