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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10380103811038210383>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 144
1. Не вище 500
17%
24
2. 501 - 700
13%
19
3. 701 - 900
16%
23
4. 901 - 1000
19%
27
5. 1001 - 1200
18%
26
6. 1201 - 1500
10%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:29

  reus написав:
  vitaliian написав:куда ни плюнь одна регрессия.

Але ще залишилися острови благополуччя :D
Власник мріє здати в оренду усього за 15куо на місяць.

https://www.tiktok.com/@rielt.kiev/vide ... 4253004037

Бедненько но чистенько
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:33

  барабашов написав:reus
Так по вашей методике стоимость объекта 350х1500=525куе максимум
Откуда там аренда 15куе? 5% годовых от стоимости, это по максимуму, 26,5 куе в год пусть будет
Короче 110-120кгрн/мес аренда и это благодаря тому что прогнозы Зебры о "55, 65, 114..." ещё не сбываются

А кто вам сказал, что я эту квартиру оценил в 525куе? Как по мне, то она стоит голый бетон , минус демонтаж и вывоз хлама. Но я бы с этим вообще бы не связывался, разве, что за большой дисконт. Что мы сейчас обсуждаем, хотелку арендатора? Так я тоже много чего хочу, но это не значит, что получу. И нашли с чем сравнивать, у Макса авторский проект, сделанный со вкусом, поэтому я рассматриваю покупку его квиточки, пока за 126куе.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:00

  reus написав:
  vitaliian написав:куда ни плюнь одна регрессия.

Але ще залишилися острови благополуччя :D
Власник мріє здати в оренду усього за 15куо на місяць.

https://www.tiktok.com/@rielt.kiev/vide ... 4253004037

Вот куда надо ракеты пулять. (шутка)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У меня просьба к модераторам: всех кто будет скулить на этой ветке, особенно из тех кто находится далеко за пределами Украины, банить нещадно.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:03

.

  antey1969 написав:А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Ромасик написав:
У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів

️У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

КМДА

А де ж усі пасажири?

Тут є деякі дані (так як держкомтат взагалі не працює)
https://forbes.ua/company/igor-mazepa-25102022-9272
«Добробут» визначив кількість людей, які залишилися в країні на початок літа та до 1 вересня. На початку літа повернулося 48% людей із нашої бази, після 1 вересня показник зріс до 60%. Здебільшого, це кияни, але до них додалися наші співвітчизники із південно-східних регіонів.

В Києві до війни було 2,9 млн. 60% це 1,74 млн.
Непонятно, насколько репрезентативная статистика у Добробута, ведь даже я не являюсь их клиентом. С одной стороны хочется сказать, что я согласен с их 60%.

С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток.

С третьей, вроде как спрос на аренду вернулся на довоенный уровень (уже давно вещали об этом). По количеству жильцов и светящихся окон очень даже может быть. Хотя транспорт явно свободнее.

С четвертой, все улицы, от простых Русановок до илытных башен Укрбуда или Славутича заставлены брычками. Их вроде уже больше, чем до 24 фев. И даже свободного места не осталось совсем. Страшно представить, что вернутся еще 40%.

Сложить 4 версии в одну не получается.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:08

  Ромасик написав:С другой, интервалы в метро намекают на 2-3 разы меньше пассажиропоток
нет намекают, что цена будет в 2-3 раза выше если пассажиры хотят адекватные интервалы. Это как с топливом, решили надо продавать дёшево и сразу же появились очереди на несколько часов. В метро тоже будет очередь перед каждой дверью. Я такое видел перед электричками на святошино в час пик. Потому что электричка это дёшево.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я понимаю, пожаловаться на то что пришлось несколько часов без света посидеть. Но разгонять зраду, когда находишься в уютной Германии, цветущей Польше или фонтанирующих долларами США - ну это дно какое-то.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Закончил ремонт в ещё одной квартире севен. Поживу сам немного. Вид на лавру потрясающий.
Символично, когда поднимали вещи, вырубилась электрика и они где-то шатались в лифте. Зато в яр.граде в это же время полная иллюминация.
Нужно было в нём ремонт кончать.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:16

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:А тем временем погранцы отмечают минус 2700 ежедневно в октябре
и обещают начать мужиков выпускать, потому что смысла их тут держать если работы нет. ВСУ нужно современное оружие, а не мясные наборы.

Я когда-то это ляпнул в параллельной ветке. Зачмырили
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